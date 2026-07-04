Kiedy DPS jest realną opcją?

Dom Pomocy Społecznej to placówka całodobowa przeznaczona dla osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i których potrzeb nie można zaspokoić usługami opiekuńczymi w domu.

Wniosek o przyjęcie do DPS składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania – może to zrobić sam senior, jego opiekun prawny, pracownik socjalny z urzędu, a nawet lekarz. MOPS przeprowadza wywiad środowiskowy i wydaje decyzję o skierowaniu. Zgodnie z ustawą senior powinien trafić do DPS-u położonego jak najbliżej miejsca zamieszkania, jednak wolne miejsca bywają rzadkością – czas oczekiwania wynosi zwykle od kilku miesięcy do dwóch–trzech lat. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające dochód oraz wywiad środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego.

Kto płaci i ile?

Finansowanie pobytu w DPS opiera się na ściśle określonej hierarchii. Pierwszym płatnikiem jest zawsze sam senior – wnosi opłatę w wysokości do 70% swojego miesięcznego dochodu (emerytury lub renty). Pozostałe 30% zawsze pozostaje do jego dyspozycji na potrzeby osobiste. Jeśli 70% dochodu nie pokrywa pełnego kosztu utrzymania, do dopłaty zobowiązana jest rodzina: w pierwszej kolejności małżonek, potem dzieci i wnuki, na końcu rodzice. Rodzina płaci jednak tylko wtedy, gdy jej dochód przekracza 300% kryterium dochodowego – w 2026 roku to 3030 zł dla osoby samotnej i 2469 zł na osobę w rodzinie. Jeśli dochody bliskich są niższe od tych progów, cały brakujący koszt pokrywa gmina.

Ile kosztuje miejsce w DPS?

To zależy od placówki i miasta. Średni miesięczny koszt utrzymania w publicznym DPS-ie wynosi dziś od około 4500 do nawet 9000–10 000 zł w dużych miastach. W Warszawie stawki sięgają ponad 9000 zł, w mniejszych miastach bywają bliżej 4500–5000 zł. Dla seniora z emeryturą 2500 zł opłata wyniesie 1750 zł (70%) – resztę dopłaci rodzina lub gmina. Jeśli senior nie ma żadnego dochodu, w całości płaci gmina i nie ma mowy o odmowie przyjęcia z powodu braku środków.

ZOL – gdy potrzeba nie opieki, lecz leczenia

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) bywa mylony z DPS-em, a różnica jest zasadnicza. ZOL to placówka medyczna, nie socjalna. Trafiają do niej osoby po hospitalizacji lub z przewlekłą chorobą, które nie wymagają już leczenia szpitalnego, ale potrzebują stałego nadzoru lekarskiego, całodobowej opieki pielęgniarskiej i intensywnej rehabilitacji. Kryterium przyjęcia to wynik co najwyżej 40 punktów w skali Barthel, mierzącej poziom samodzielności w codziennych czynnościach.

Kluczowa różnica finansowa: opieka medyczna w ZOL jest finansowana przez NFZ, a sam pacjent płaci wyłącznie za zakwaterowanie i wyżywienie – do 70% swojego dochodu. Co istotne, ZOL nie może domagać się dopłat od rodziny. To odróżnia go od DPS-u, gdzie obowiązek finansowy może spaść na dzieci i wnuki. Skierowanie do ZOL wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub szpital. Nie obowiązuje rejonizacja – można ubiegać się o miejsce w dowolnym ZOL-u w Polsce posiadającym kontrakt z NFZ. Czas oczekiwania bywa różny – od kilku tygodni przy pilnym skierowaniu ze szpitala, do kilku miesięcy w trybie planowym.

Tadeusz Białek, prezes ZBP [IMPACT 2026]

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