NFZ nie ma obowiązku łączenia skierowań na wspólny turnus, ale możesz zwiększyć swoje szanse, składając e-skierowania jednocześnie i pisemny wniosek z uzasadnieniem.

Aby zwiększyć szanse na wspólny wyjazd, zadbaj o ten sam profil leczenia i złóż e-skierowania tego samego dnia u tego samego lekarza.

W przypadku odmowy NFZ, nie rezygnuj – możesz próbować dopasować terminy poprzez "zwroty" lub prosić o przeniesienie drugiego skierowania na ten sam termin.

Osoba towarzysząca bez skierowania może pojechać do sanatorium, jeśli są wolne miejsca, ale musi zapłacić pełną stawkę komercyjną.

NFZ może, ale nie musi

NFZ przyznaje wprost: obowiązujące przepisy nie nakładają na oddziały NFZ obowiązku spełniania próśb o wspólny wyjazd. Fundusz może przychylić się do takiej prośby – ale nie musi. Decyzja należy do oddziału, a pierwszeństwo zawsze mają względy medyczne, nie społeczne.

Jak zwiększyć szanse na wspólny turnus

Doświadczenie kuracjuszy i wytyczne oddziałów NFZ wskazują na kilka działań, które naprawdę pomagają.

* Wizyta u tego samego lekarza, tego samego dnia. Jeśli oboje – mąż i żona, dwie przyjaciółki, dwoje znajomych – pójdziecie do lekarza razem i tego samego dnia, lekarz wyśle oba e-skierowania do NFZ równocześnie. W systemie będzie widać, że wpłynęły jednocześnie. To dla NFZ wyraźny sygnał, że chodzi o wspólny wyjazd.

* Ten sam profil leczenia. Jeśli oboje macie schorzenia reumatologiczne, ortopedyczne albo kardiologiczne – wasze skierowania trafią do tych samych ośrodków i NFZ będzie w stanie dopasować wspólny termin. Jeśli profile się różnią – wspólny wyjazd jest trudniejszy, choć nie niemożliwy, bo niektóre sanatoria mają kilka profili leczenia.

* Pisemny wniosek o połączenie skierowań. Po tym, jak lekarz wyśle e-skierowania, złóżcie w swoim oddziale NFZ pisemną prośbę o połączenie obu wniosków i skierowanie na wspólny turnus. Możecie to zrobić osobiście w oddziale, pocztą lub przez platformę ePUAP. W piśmie napiszcie, że chcecie wyjechać razem i uzasadnijcie to – na przykład tym, że jesteście małżeństwem, wzajemnie się wspieracie, lub że jedno z was wymaga obecności drugiego z powodów zdrowotnych lub życiowych.

* Elastyczność co do miejsca. Jeśli nie zależy wam na konkretnym uzdrowisku ani regionie – napiszcie w piśmie, że akceptujecie każdą lokalizację w Polsce. Im szerzej otworzycie drzwi, tym więcej opcji ma NFZ, żeby was połączyć.

Co zrobić, gdy NFZ odmówi?

Zdarza się, że mimo spełnienia wszystkich warunków NFZ skieruje was do różnych ośrodków lub w różnych terminach. Co wtedy?

Przede wszystkim – nie rezygnujcie od razu. Zadzwońcie do oddziału NFZ i zapytajcie, czy jest możliwość dopasowania terminów w ramach zwrotów. Czasem zdarza się, że jedno z was czeka na termin zwykłą kolejką, a drugie może przyspieszyć wyjazd poprzez zwrot i trafić do tego samego ośrodka w tym samym czasie. Wymaga to jednak sporej elastyczności i gotowości do szybkiego wyjazdu.

Inny sposób to przyjęcie jednej z propozycji i złożenie prośby o przeniesienie drugiego skierowania na ten sam termin. NFZ nie musi się zgodzić, ale wiele oddziałów stara się wychodzić naprzeciw takim prośbom, gdy dysponuje wolnymi miejscami.

Pamiętajcie też, że z prośbą o wspólny wyjazd mogą wystąpić nie tylko małżeństwa. Dotyczy to również przyjaciół, sąsiadek, rodzeństwa – każdej pary osób, która chce wyjechać razem. NFZ traktuje takie prośby tak samo.

Jeśli chcesz pojechać jako towarzysz – zapłacisz pełną stawkę

Zdarza się i taka sytuacja: jedna osoba ma skierowanie i jedzie do sanatorium na NFZ, a jej małżonek chce po prostu towarzyszyć – nie jako pacjent, ale jako opiekun. NFZ dopuszcza taką możliwość, ale wyłącznie jeśli sanatorium ma wolne miejsca i pod warunkiem, że opiekun płaci pełną stawkę komercyjną.

Ile to kosztuje? Tu nie obowiązują już urzędowe taryfy NFZ. Każde sanatorium ustala własny cennik dla osób towarzyszących i opiekunów. W popularnych uzdrowiskach taka dobowa stawka za zakwaterowanie i wyżywienie dla osoby towarzyszącej wynosi zazwyczaj od 150 do nawet 250 zł za dobę. Przez 21 dni może to być od 3 000 do ponad 5 000 zł. Do tego dochodzą opłata klimatyczna i koszty dojazdu.

Piotr Matczuk, prezes PFR [IMPACT 2026]