Nowa oferta

Super promocja w Lidlu! Sprzęty sprzątające nawet 50 proc. taniej!

Od środy 27 grudnia Lidl wystartował z nową promocją. Z super rabatami kupimy artykuły i sprzęt do domu. Zniżki sięgają nawet 50 proc. Polska. Szeroki wybór artykułów domowych w atrakcyjnych cenach będzie dostępny we wszystkich sklepach sieci do wyczerpania zapasów.