Suzuki Motors Poland: należy wspomagać młodych sportowców

Suzuki Motors Poland nagrodzony Złotym Laurem Biznesu

Na gali Superbiznesu Złoty Laur 2024 rozdane zostały nagrody dla firm działających na polskim rynku, jedna z kategorii obejmowała sponsoring sportowy. W tym roku nagrodzona została firma Suzuki Motors Poland sponsor m.in. Betlic 1 Ligi, Korony Kielce, reprezentantów Polski w boksie olimpijskim, koszykówce, czy szczypiornistek drużyny Suzuki Korona Handball Kielce.

- Uważamy, że należy wspomagać młodych sportowców. Przy okazji pokazujemy, że jesteśmy marką, która się zmienia i w ten sposób odświeżamy naszego klienta. Nie chcemy, żeby nasz klient był oderwany od trendów, a sport to są zawsze trendy - podkreślał rzecznik prasowy Suzuki Motors Poland Rafał Jemielita.

Jak powiedział Jemielita, firma znana jest w Polsce od ponad 30 lat jako importer samochodów, motocykli, silników zaburtowych.

- Wszyscy wiedzą, że to jest japońska firma, która słynie z bezawaryjności. My nie musimy tego za każdym razem powtarzać - mówił Rafał Jemielita.

Złoty Laur "Superbiznesu"

To prestiżowa nagroda przyznawana osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom za działalność przynoszącą szczególne korzyści polskiej gospodarce. Została powołana w 2014 roku z okazji 25-lecia wolności gospodarczej Polski i 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Co roku, kapituła złożona z przedstawicieli redakcji magazynu „Super Biznes” wyróżnia firmy, osoby oraz inicjatywy, które odnoszą sukcesy, działają uczciwie i odpowiedzialnie, niejednokrotnie podejmując działania na rzecz społeczeństwa. Złoty Laury "Super Biznesu" wręczany jest na uroczystej gali, na którą zapraszani są przedstawiciele rządu, polscy top managerowie, politycy oraz przedstawiciele sektora MSP.

Tradycyjnie gali przyznania nagród Złoty Laur "Super Biznesu" towarzyszy Kongres Gospodarczy POLAND GO! Jest to cykl debat eksperckich, podczas których zaproszeni goście (przedstawiciele rządu, biznesu oraz organizacji pozarządowych) omawiają bieżące i najistotniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców, zagadnienia. Złoty Laur "Super Biznesu" i Kongres Gospodarczy POLAND GO! to wydarzenia organizowane przez redakcję „Super Biznesu”. „Super Biznes” jest dodatkiem do „Super Expressu”, wydawanym od 2010 roku i poświęconym zagadnieniom związanym z prowadzeniem własnej firmy.