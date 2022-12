Św. Mikołaj do wynajęcia. Świąteczny cennik zwala z nóg

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

W Polsce jest coraz więcej punktów, które oferują usługi wypożyczenia Świętego Mikołaja, często w towarzystwie elfów czy śnieżynki. Wizyta trwa nie dłużej niż od 10 do 30 minut, ale ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy. W dużych miastach można skorzystać z zarówno Mikołaja wynajętego z prywatnego ogłoszenie lub też z profesjonalnej agencji. Zatrudnienie tego pierwsze będzie wiązało się o o wiele mniejszymi kosztami, ale usługi profesjonalisty są pewniejsze. Stawki za wynajem są różne w zależności od miasta. W przypadku profesjonalnych agencji ceny różnią się w zależności o daty i godziny wizyty. Najdrożej jest w Wigilię po godzinie 15:00.

Ile kosztuje Mikołaj do wynajęcia?

Jak wszystko w tym roku ze względu na inflację, wynajęcie Świętego Mikołaja jest drogie. Jak podaje fakt.pl - ceny, za jakie możemy wynająć św. Mikołaja, zaczynają się od 100 zł, ale średnio to wydatek 300-350 zł za 30-minutową wizytę w domu. Średnie ceny w Łodzi zaczynają się od 350 złotych za zaledwie 20-minutową wizytę a kończą nawet na 500 złotych - podaje eska.pl. Za elfa lub Śnieżynkę, trzeba dopłacić od 150 zł do 300 zł. Podczas wizyty Mikołaja dzieci są proszone o powiedzenie wierszyka czy zaśpiewanie kolędy albo innej świątecznej piosenki. Następnie wręczane są prezenty świąteczne, a rodzina ma możliwość zrobienia zdjęcia. Inaczej liczone są wizyty Świętego Mikołaja w przedszkolach, szkołach, czy w firmach. Te zazwyczaj trwają po kilka godzin i wtedy stawki rosną do 1000 zł.

Wirtualny Święty Mikołaj

Od niedawna dużą popularnością cieszą się wizyty online Mikołajów. Firmy oraz osoby prywatne decydujące się na wykonywanie zleceń coraz częściej oferują nie tylko możliwość rozmowy online ale też nagrania personalizowanego filmu dla dziecka. Cena zależy od konkretnych wymagań zleceniodawcy. Zaletą takiego rozwiązania jest cena. Dla jednego dziecka film z Mikołajem to koszt ok.40 zł, a dla rodzeństwa – ok. 50 zł.

