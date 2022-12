Tyle dorobisz przed świętami 2022. Ile zarabia św. Mikołaj i kurier?

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Grudzień to gorący okres ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Wiele branż ze względu na wzmożony ruch i zwiększoną ilość zamówień decyduje się na zatrudnienie dodatkowych osób. Na portalach ogłoszeniowych pojawiają się coraz to nowsze oferty pracy sezonowej lub dorywczej - pracę oferują nie tylko firmy czy przedsiębiorstwa lecz także osoby prywatne. W jakich branżach można dorobić sobie do "przedświątecznej pensji"?

Święty Mikołaj i jego pomocnicy

Osób do odegrania roli Świętego Mikołaja poszukują zarówno centra handlowe, firmy a także klienci indywidualni. Ile można zarobić wcielając się w rolę najpopularniejszego symbolu świąt?

Wizyta Świętego Mikołaja (30-45 minut) - 100-150 zł

Wizyta Świętego Mikołaja 24.12 w godzinach 15-21 - 800 zł

Wizyta Świętego Mikołaja 24.12 w godzinach 15-22 - 1000 zł

Święty Mikołaj w centrum handlowym - 30-70 zł/godz.

Pomocnicy Mikołaja - Elfy i Śnieżynki - impreza firmowa/wizyta prywatna - 120-200 zł

Pomocnicy Mikołaja - Elfy i Śnieżynki - centrum handlowe - 15-60 zł/godz.

Sprzedawcy choinek i karpi

Jak informuje Dziennik.pl sprzedawcy choinek są poszukiwani już od połowy listopada. Wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi od 25 do 30 zł za godzinę - w przypadku pełnej pensji zarobki mogą sięgnąć 3 000 - 4 000 zł. Sprzedawcy często otrzymują również prowizję od sprzedaży.

W przypadku sprzedawców karpi zarobki są zbliżone - miesięczna pensja waha się między 4 000 a 4 500 zł a stawka godzinowa to 30-35 zł. Sprzedawcy bombek i stroików świątecznych zarobią około 20-23 zł za godzinę. Podobne kwoty obowiązują w przypadku osób pakujących prezenty.

Zarobki kurierów i doręczycieli

Firmy kurierskie deklarują, że mogą nawet podwoić liczbę pracowników w okresie świątecznym. Jakie stawki oferują potencjalnym pracownikom?

Kurier - 18-65 zł/godz.

Kierowcy - 2 500/3 000 zł (w przypadku rozwożenia towarów rankiem lub wieczorem)

Kasjerzy/sprzedawcy - 16 zł/godz.

Osoby rozkładające towar na półkach - 15 zł/godz.

Catering, sprzątanie i obsługa imprez świątecznych

Okres świąteczny to również czas firmowych wigilii, imprez świątecznych i spotkań towarzyskich.

Pracownicy firm cateringowych (gotowanie) - 15-32 zł/godz.

Kelnerzy - 15-25 zł/godz.

Firmy sprzątające - 40-70 zł/godz. lub posprzątanie całego mieszkania - 150-350 zł (w zależności od wielkości mieszkania)

Osoby towarzyszące podczas świąt - 30-40 zł/godz.

