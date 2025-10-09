Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku wzrośnie o 3 procent – z 3287 zł do 3386 zł, co daje realną podwyżkę o 99 złotych miesięcznie

wzrośnie o 3 procent – z 3287 zł do 3386 zł, co daje realną Podwyżka dotyczy zarówno "starego" jak i "nowego" świadczenia pielęgnacyjnego , czyli wszystkich opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

, czyli wszystkich opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności Zasiłek pielęgnacyjny pozostanie zamrożony na poziomie 215,84 zł i nie zmieni się aż do stycznia 2028 roku

i nie zmieni się aż do stycznia 2028 roku Pensja minimalna netto w 2026 roku wyniesie 3605,85 zł, co jest o niecałe 220 zł więcej niż świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne 2026: automatyczna podwyżka dzięki płacy minimalnej

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest ściśle powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że każda podwyżka płacy minimalnej automatycznie przekłada się na wzrost tego świadczenia. W 2026 roku pensja minimalna wzrośnie o 140 zł brutto – z 4666 zł do 4806 zł, co stanowi 3-procentowy wzrost.

Mechanizm waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego działa według prostej formuły: kwota z poprzedniego roku plus procent wzrostu pensji minimalnej. W praktyce wygląda to następująco: 3287 zł (świadczenie w 2025 r.) + 3% (99 zł) = 3386 zł w 2026 roku.

To znacznie mniejsza podwyżka niż w latach ubiegłych, gdy mieliśmy do czynienia z galopującą inflacją. Dla porównania – w 2025 roku świadczenie wzrosło aż o 299 zł, z 2988 zł do 3287 zł, co odpowiadało 10-procentowemu wzrostowi pensji minimalnej.

Dwa rodzaje świadczenia pielęgnacyjnego: stare i nowe zasady

Istnieją dwa warianty świadczenia pielęgnacyjnego, które różnią się zasadami przyznawania. "Stare" świadczenie pielęgnacyjne obowiązuje na zasadzie praw nabytych – nie ma w nim kryterium wieku osoby wymagającej opieki, ale opiekun nie może jednocześnie pracować zawodowo.

"Nowe" świadczenie pielęgnacyjne, wprowadzone w 2024 roku, jest bardziej elastyczne. Zawiera kryterium wieku (przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych do 18. roku życia), ale pozwala opiekunowi na podjęcie pracy zarobkowej. Oba warianty wymagają jednak, aby osoba wymagająca opieki posiadała znaczny stopień niepełnosprawności.

Ważne jest również to, że otrzymanie świadczenia wspierającego automatycznie odbiera prawo do świadczenia pielęgnacyjnego – niezależnie od tego, czy jest to wariant "stary" czy "nowy".

Zasiłek pielęgnacyjny bez podwyżki do 2028 roku

Podczas gdy świadczenie pielęgnacyjne regularnie rośnie, zasiłek pielęgnacyjny pozostaje zamrożony na poziomie 215,84 zł od 2019 roku. Rząd zapowiedział, że kwota ta nie ulegnie zmianie aż do końca 2027 roku, co oznacza, że ewentualna waloryzacja mogłaby nastąpić najwcześniej od stycznia 2028 roku.

Różnica w traktowaniu obu świadczeń wynika z odmiennych zapisów prawnych. Świadczenie pielęgnacyjne podlega automatycznej waloryzacji dzięki "obligatoryjnemu" przepisowi powiązanemu z pensją minimalną. Zasiłek pielęgnacyjny jest natomiast regulowany przepisem "fakultatywnym" – jego podwyżka zależy od uznaniowej decyzji rządu.

Rząd tłumaczy brak waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego tym, że około 1 milion osób pobierających to świadczenie (w większości z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) może ubiegać się o świadczenie wspierające. To ostatnie otrzymuje obecnie około 120 tysięcy osób niepełnosprawnych, głównie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pensja minimalna 2026: ile wyniesie na rękę

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku zostało ustalone na poziomie 4806 zł brutto, co stanowi wzrost o 140 zł w porównaniu z obecnym rokiem (4666 zł brutto). Po odliczeniu wszystkich składek ZUS, podatku PIT i składki zdrowotnej, pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę 3605,85 zł netto.

Warto zauważyć, że różnica między pensją minimalną netto a świadczeniem pielęgnacyjnym wyniesie zaledwie niecałe 220 złotych miesięcznie. Dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, który nie może podjąć pracy zarobkowej (w przypadku "starego" świadczenia), jest to jedyne źródło dochodu z tytułu całodobowej opieki.

Historia świadczenia pielęgnacyjnego: systematyczny wzrost

Analizując wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na przestrzeni ostatnich lat, wyraźnie widać tendencję wzrostową. W 2017 roku wynosiło ono 1406 zł, w 2020 roku – 1830 zł, a w 2024 roku osiągnęło poziom 2988 zł. W ciągu ostatnich siedmiu lat świadczenie wzrosło więc o prawie 2000 złotych, co stanowi wzrost o ponad 140 procent.

Największy skok nastąpił między rokiem 2024 a 2025, gdy świadczenie wzrosło o 299 zł (z 2988 zł do 3287 zł). Był to efekt 10-procentowej podwyżki pensji minimalnej, która z kolei wynikała z wysokiej inflacji w poprzednich latach. Podwyżka na 2026 rok jest już znacznie bardziej umiarkowana, co odzwierciedla stabilizację sytuacji gospodarczej.

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku

Prawo do "nowego" świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dziećmi i młodzieżą do ukończenia 18. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej opieki lub z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Krąg uprawnionych opiekunów obejmuje: rodziców, osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonków, opiekunów faktycznych dziecka, a także rodziny zastępcze i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Osoby, które nabyły prawo do świadczenia przed 31 grudnia 2023 roku, zachowują je na starych zasadach w ramach ochrony praw nabytych, jednak nie mogą jednocześnie pracować zawodowo.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W Grudziądzu działa punkt doradczy dla osób niepełnosprawnych. Posłuchaj: