Świadectwo energetyczne w Polsce. Nowy obowiązek będzie obejmował nawet najem krótkoterminowy!

28 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie zmiana do ustawy o charakterystyce energetycznej. Na jej mocy wynajmujący mieszkanie będzie miał obowiązek przekazać najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej. Za brak tego dokumentu grozi kara grzywny w wysokości 5 000 zł. Zgodnie z nowymi przepisami wynajmujący przekaże najemcy świadectwo „przy zawarciu umowy najmu” - również w wypadku najmu krótkoterminowego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej również w przypadku najmu krótkoterminowego

"Wymóg posiadania certyfikatu w przypadku wynajmu mieszkań jest mało zrozumiały. Na przykład, jak będzie się to miało do najmu krótkoterminowego. Jakie ma to przełożenie na osobę zamieszkującą w mieszkaniu dwie, trzy doby. A co z hotelami i ośrodkami wypoczynkowymi. To przecież też forma "wynajmu na określony czas". Certyfikaty dla najemców to moim zdaniem trochę na wyrost nadgorliwość ustawodawcy" - podkreśla Joanna Lebiedź, pośrednik w obrocie nieruchomościami cytowana przez portal prawo.pl.

"Ustawa nakłada obowiązek przekazania świadectwa także w sytuacji, gdy przedmiotem najmu jest część nieruchomości. Co jednak istotne, świadectwo musi odnosić się tylko do tej części. Tym samym, nie wystarczy, że właściciel przekaże najemcy świadectwo dotyczące np. całej kamienicy. Co prawda, średnie ceny rynkowe za sporządzenie świadectwa nie przekraczają 1.000 zł, ale w w przypadku konieczności sporządzenia odrębnego świadectwa dla każdej części budynku, stanowi to już znaczny koszt" - wskazuje w rozmowie z portalem prawo.pl Maciej Obrębski, adwokat, partner w kancelarii Obrębski Adwokaci i Radcowie.

Co grozi za brak świadectwa?

Za brak świadectwa energetycznego będzie groziła kara grzywny w wysokości 5 000 złotych. Jak wyjaśnia ekspert portalu RynekPierwotny.pl Jarosław Jędrzyński, zawarcie umowy najmu bez przedstawienia najemcy kopii świadectwa energetycznego nie będzie zakazane. "Jednak wynajmujący w takiej sytuacji ponosi ryzyko surowej kary grzywny za niedopełnienie ustawowego obowiązku w wysokości co najmniej kilku tys. zł, czyli wielokrotnie wyższej od kosztu sporządzenia paszportu energetycznego" - ostrzega ekspert.. Grzywny nie będzie można uniknąć a najemca nie będzie mógł zrzec się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Ile będzie kosztowało?

Średni koszt wykonania świadectwa energetycznego dla mieszkania to około 400 zł, dla domu jednorodzinnego około 550 złotych, a dla budynku wielorodzinnego to nawet tysiąc złotych - informuje portal muratorplus.pl. Świadectwo sporządzane jest raz na 10 lat (jeśli nie przeprowadzimy remontu)

