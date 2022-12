Przelewy w Wigilię. Czy w Wigilię dochodzą przelewy?

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Trzeba zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy w najbliższy piątek, 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców we wtorek, 27 grudnia. Natomiast 30 grudnia, odbędą się dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9:30 i 13:30. Dlatego przelewy, które zlecimy po godzinie 13:30 trafią na konta odbiorców w poniedziałek, 2 stycznia.

Przelewy w Święta Bożego Narodzenia

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 30 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia 6 sesji rozliczeniowych.

W sytuacji, gdy przeoczymy datę płatności lub nie zdążymy wykonać terminowego przelewu, warto skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym - 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. To, czy nasz bank udostępnia tę usługę i w jakim zakresie, można sprawdzić na stronie https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/

