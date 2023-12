Spis treści

Ceny na artykuły spożywcze i napoje alkoholowe według danych GUS na dzień 30.11.2023 były wyższe w listopadzie 2023 roku o 7,2 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Komunikat GUS potwierdza wcześniejsze wyniki z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, które wykazywały w październiku br., że wartość koszyka zakupowego wzrosła rok do roku o 7,5 proc. Ten odczuwalny wzrost cen powoduje, że klienci szukają oferty z najkorzystniejszymi cenami artykułów spożywczych. Zatem trwa wojna o klienta i przyciągnięcie go do swoich sieci. Na konkurencji pomiędzy sieciami handlowymi korzysta przede wszystkim konsument. Dopóki nie dominuje żadnych z nich, klienci mogą wybierać spośród najkorzystniejszych dla siebie ofert.

Czy hipermarkety są tańsze?

W sierpniu br. eksperci ASM Sales Force Agency przeprowadzili badanie, które wykazało, że właśnie w tym miesiącu rok do roku ceny w hipermarketach podrożały najmniej, bo o 8,4 proc. W dyskontach ceny wzrosły o 10,4 proc., w supermarketach o 13,3 proc., a w sieciach convenience (typu Żabka, czy Groszek) o 16,2 proc.

Sierpniowy mniejszy wzrost cen w hipermarketach wynikał z faktu, że hipermarkety oferują szerszy wybór produktów, w tym również produkty świeże, takie jak owoce, warzywa, mięso i ryby, których ceny są mniej wrażliwe na wahania inflacji oraz wyroby markowe. Hipermarkety mogą również stosować bardziej agresywne strategie marketingowe, takie jak promocje i obniżki cen, które mogą ograniczać wzrost cen.

Hipermarkety od wielu lat walczą o pozycję najtańszych z dyskontami. Jednak, jak się okazuje w kolejnych miesiącach raz tańsze były hipermarkety, a raz – dyskonty. Obie grupy sklepów rywalizują o klienta i stosują różne strategie marketingowe, w tym promocje i obniżki cen. Dlatego też, ceny w poszczególnych sklepach mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej.

Hipermarkety mają przewagę w zakresie wielkości sprzedaży, co może dawać im większą siłę negocjacyjną. Dyskonty natomiast mają przewagę w zakresie liczby placówek, co może dawać im większą siłę przetargową. W 2023 roku w Polsce działało około 12 000 sklepów dyskontowych, a około 5 000 sklepów hipermarketowych. Z tego względu dyskonty kupują od dostawców najwięcej produktów. Jednak hipermarkety często oferują szerszy wybór produktów, co może być atrakcyjne dla dostawców. Hipermarkety mogą również oferować dostawcom bardziej spersonalizowane rozwiązania, które mogą być korzystniejsze niż ogólne warunki negocjowane przez dyskonty.

Porównanie koszyków zakupowych

Sieci dyskontowe zaczęły bardziej uskuteczniać reklamę porównawczą, a to wymaga dalszych obniżek cen w sklepach. Liderzy dyskontów co rusz publikują koszyk zakupowy porównując się z innymi i obwołując zwycięzcą tego wyścigu.

W październiku 2023 według badania badania ASM Sales Force Agency najtańszym sklepem spożywczym był Lidl. Badanie przeprowadzono m.in. w dyskontach (Lidl, Biedronka, Netto, ALDI) – sklepach oferujących towar w ograniczonym asortymencie i w obniżanych cenach – oraz hipermarketach (Auchan, Carrefour, Kaufland, E.Leclerc, Intermarché) – sklepach samoobsługowych o powierzchni powyżej 2,5 tys. m kw. Badanie objęło wybrane produkty z asortymentu (chemia domowa i kosmetyki, mięso, wędliny, ryby, mrożonki, nabiał, napoje, produkty tłuszczowe, słodycze, produkty sypkie, produkty instant, używki i alkohol oraz dodatki typu ketchup czy majonez).

Pod koniec listopada 2023 Biedronka opublikowała porównanie rachunków za zakupy z 23.11.2023. Wartość koszyka zakupowego zawierającego podobne lub takie same artykuły wyniósł:

Auchan 168,17 zł

Dino 166,17 zł

Lidl 170,63 zł

Biedronka 154,65 zł

Co ciekawe w każdym z koszyków znalazła się tabliczka czekolady, której cena niezmiennie wynosiła 3,79 zł (w Auchan 3,78 zł) oraz praliny Ferrero Rocher, które również kosztowały wszędzie tyle samo 26,99 zł (w Auchan 26,98 zł). Jak widać liderzy rynku słodyczy wszystkim narzucają taką samą cenę. Oszczędności są przede wszystkim na markach własnych każdej z sieci, nabiale, mięsie i pieczywie, i tu warto śledzić promocje i porównywać ceny.

Natomiast 30.11.2023 publikowane przez Biedronkę porównanie koszyków zakupowych prezentowało się następująco:

Auchan 212,14 zł

Dino 217,76 zł

Lidl 195,53 zł

Biedronka 191,97 zł

Jaki będzie wynik grudnia, to się dopiero okaże. Podsumowując, to, czy hipermarkety czy dyskonty są w stanie oferować najniższe ceny, zależy od wielu czynników. Ważne jest, aby porównać ceny w różnych sklepach, aby znaleźć najkorzystniejszą ofertę.

Hipermarkety - ranking zniżek i bonusów

Hipermarkety oferują szeroki wybór zniżek i bonusów, które mogą pomóc konsumentom zaoszczędzić pieniądze. Ranking zniżek i bonusów przedstawia następującą kolejność:

Auchan: seniorzy zyskują od razu Status Złoty Karty Skarbonka Auchan, co daje 1 % wartości zakupów na konto Skarbonka. Po przekroczeniu progu 10 000 punktów, punkty statusowe zerują się, a karta osiąga Status Platynowy, gdzie bonus wzrośnie do 1,5%. Dodatkowo, na adres e-mail podany podczas rejestracji do programu Skarbonka, otrzymuje się kupon uprawniający do 10% zwrotu wartości transakcji, w postaci środków na Konto Skarbonka, które można wydać na co się chce w Auchan. Z Kartą Skarbonka wiele cen jest niższych, dodatkowo zyskuje się bezterminowe prawo zwrotu. Carrefour: 10% zniżki na całe zakupy we wtorki i czwartki dla osób powyżej 60 roku życia z Kartą Senior Carrefoura, ale nie więcej niż 30 zł. Kaufland: użytkownicy programu lojalnościowego Kaufland Card mogą zbierać punkty za swoje zakupy w sklepach sieci. Za każdą wydaną złotówkę, klient otrzymuje jeden punkt w programie lojalnościowym, następnie może wymienić je na specjalne kupony rabatowe. E.Leclerc: użytkownicy aplikacji Bonus zyskują dostęp do licznych rabatów i bonifikat. Ich aktualną wysokość można sprawdzić w aplikacji. Intermarché: w programie lojalnościowym Moje Intermarché użytkownicy mają dostęp do promocji i zniżek, a także mogą zbierać InterPunkty, 10 zł wydane na zakupy to 1 punkt, które następnie można wymienić na nagrody. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów można odebrać niektóre produkty za 1 grosz.

Dyskonty - ranking zniżek i bonusów

Dyskonty Lidl i Biedronka oferują najszerszy wybór zniżek i bonusów i naprzemiennie zajmują pozycję lidera. Dyskonty te oferują zniżki na szeroki wybór produktów, w tym na produkty świeże, produkty markowe, produkty sezonowe, a także na artykuły gospodarstwa domowego i elektronikę. Oferują również bonusy za zakupy, które można wykorzystać do uzyskania zniżki na kolejne zakupy. Ranking zniżek i bonusów przedstawia się następująco:

Lidl: w aplikacji Lidl Plus zyskujemy dostęp do kuponów, które umożliwiają skorzystanie z wyjątkowych zniżek na produkty. Każdego tygodnia otrzymujemy nowe kupony do jednorazowego użycia przy kolejnych zakupach. W ramach programu Kupon Plus można zdobyć kupony o wartości 5, 10, 15 lub 20 zł. Kupony można wykorzystać na zakupy wybranych produktów w sklepach sieci Lidl. Program jest prosty w obsłudze i daje możliwość zdobycia dodatkowych kuponów rabatowych za każdy wydany w sklepach sieci Lidl złoty. Biedronka: rabaty na zakupy to jedna z największych zalet aplikacji Biedronka. Shakeomat to bardzo ciekawa funkcja aplikacji Biedronka. Pozwala ona na uzyskanie dedykowanej oferty specjalnej na dany dzień. Aby skorzystać z Shakeomatu, wystarczy potrząsnąć urządzeniem mobilnym. Po kilku sekundach na ekranie smartfona pojawi się przeceniony produkt. Oferta obowiązuje tylko do końca danego dnia. Oferta specjalna Shakeomat to coś, czego nie oferuje tradycyjna karta Moja Biedronka. Aplikacja Biedronki zna Twoje preferencje zakupowe i stara się dopasować specjalne oferty specjalnie pod Ciebie na podstawie historii zakupowej użytkownika. Netto: również oferuje aplikację, która ułatwia śledzenie promocji, ale jej posiadacz nie uzyska większych rabatów, niż te przewidziane w gazetce tygodniowej lub akcji Hit Miesiąca. ALDI: aplikacja tej sieci pozwala śledzić oferty rabatowe i promocje, ale nie premiuje użytkownika za lojalność.

Karta Dużej Rodziny

Codzienne zakupy pochłaniają znaczną część domowego budżetu. Najkorzystniejsze rabaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oferuje Lidl. Dyskont ten udziela stałego rabatu w wysokości 10% na wybrane kategorie produktów, w tym:

Ryneczek Lidla

Piekarnia w sercu Lidla

Dania dla dzieci w słoiczkach

Lupilu

Niestety Biedronka nie jest partnerem programu, dlatego Karta Dużej Rodziny nie uprawnia tam do żadnych zniżek.

Kaufland oferuje bon o wartości 5 zł za każde wydane 100 zł, z jednorazowym limitem w wysokości 25 zł oraz miesięcznym limitem w wysokości 50 zł.

Auchan oferuje szereg benefitów, w tym stałą zniżkę w wysokości 5% na całe zakupy produktów marek własnych, ale tylko dla posiadaczy Konta Skarbonka Dużej Rodziny.

W Carrefourze przy minimalnej kwocie zakupów 100 zł zyskujemy 10 proc., ale dopiero na kolejne zakupy.

Oczywiście, wysokość oszczędności zależy od wielkości zakupów. Przy założeniu, że robimy zakupy o wartości 200 zł, to w Lidlu zaoszczędzimy 20 zł, w Kauflandzie 10 zł, a w Auchan 10 zł.

Jeśli często robisz zakupy online, warto rozważyć skorzystanie ze sklepu internetowego Frisco, gdzie posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą otrzymać stały rabat w wysokości 10% na wybrane kategorie produktów, natomiast w Lisek.App mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 5% na całe zakupy.

Gdzie się najbardziej opłaca robić zakupy?

Dyskonty oferują szeroki wybór produktów w niskich cenach. Często oferują również promocje i rabaty, które mogą jeszcze bardziej obniżyć ceny. Z kolei hipermarkety oferują szerszy wybór produktów niż dyskonty, w tym produkty markowe i produkty świeże. Hipermarkety często oferują również promocje i rabaty, ale są one zazwyczaj mniej atrakcyjne niż w dyskontach. Mniejsze sklepy, takie jak osiedlowe sklepy spożywcze, mogą być dobrym wyborem dla osób, które chcą kupić świeże produkty lokalnej produkcji. Dotyczy to także specjalistycznych sklepów rybnych, czy mięsnych z ofertą wyższej jakości. Mniejsze sklepy często oferują również rabaty dla stałych klientów.

Podsumowując, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, gdzie bardziej opłaca się robić zakupy spożywcze. Najlepszym sposobem na znalezienie najtańszych sklepów jest porównanie cen w różnych sklepach i korzystanie z promocji i rabatów.

Jak zaoszczędzić pieniądze na zakupach spożywczych?

Porównaj ceny w różnych sklepach.

Zwróć uwagę na promocje i rabaty.

Kupuj produkty w większych ilościach, aby skorzystać z większych rabatów.

Zapisuj się do programów lojalnościowych, które oferują zniżki i bonusy.

Przygotuj listę zakupów, aby uniknąć spontanicznych zakupów.

Nie kupuj produktów, których nie potrzebujesz.

