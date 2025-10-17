UOKiK nałożył na AmRest karę 2,8 mln zł za opóźnienia w płatnościach wobec kontrahentów w latach 2020–2021.

To nie pierwsze postępowanie – wcześniej AmRest musiał zapłacić ponad 3,2 mln zł za podobne naruszenia przepisów dotyczących zatorów płatniczych.

Kara ma chronić mniejszych przedsiębiorców przed skutkami nieterminowych płatności i jest ostrzeżeniem dla innych firm.

Mimo że AmRest to międzynarodowy gigant (KFC, Pizza Hut, Burger King), musi przestrzegać polskich regulacji finansowych.

UOKiK ukarał AmRest za opóźnienia w płatnościach

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o nałożeniu na spółkę AmRest administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 2,8 mln zł. Decyzja zapadła po analizie rozliczeń z lat 2020–2021. Jak podał urząd, „spółka nadmiernie opóźniała się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych wobec kontrahentów”.

To nie pierwsze postępowanie wobec operatora popularnych sieci restauracyjnych. Wcześniej AmRest został zobowiązany do zapłaty ponad 3,2 mln zł, jednak po ponownym rozpatrzeniu sprawy kwotę obniżono. Urząd podkreśla, że nadal chodzi o poważne naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym.

Co zarzuca firmie urząd?

UOKiK wskazał, że AmRest nie regulował należności w terminie, co narusza art. 13b ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z decyzją, spółka ma obowiązek wpłacić karę do budżetu państwa w ciągu 30 dni od momentu, gdy decyzja stanie się prawomocna.

Ustawa, na podstawie której urząd wymierzył karę, ma na celu ochronę przedsiębiorców – zwłaszcza mniejszych firm – przed skutkami tzw. zatorów płatniczych. UOKiK może nakładać sankcje finansowe, żądać wyjaśnień oraz prowadzić postępowania wobec podmiotów, które nieterminowo regulują zobowiązania.

AmRest – międzynarodowy gigant gastronomiczny

AmRest Holdings SE, działający od 1993 roku, to jeden z największych operatorów gastronomicznych w Europie i znaczący gracz na rynku chińskim. Firma zatrudnia ponad 45 tys. osób w 22 krajach, a jej portfolio obejmuje takie marki jak KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Blue Frog, La Tagliatella, Bacoa i Sushi Shop.

