Świetne wiadomości dla rodziców! Nawet 9 tygodni dodatkowego urlopu

Fundamentalną zmianą to zapis dzięki któremu, każdy z rodziców otrzyma do wyłącznego wykorzystania 9 tygodni urlopu co oznacza, że zostanie on wydłużony do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, a 43 tygodni w przypadku wieloraczków. W tym czasie będzie przysługiwać nowy zasiłek macierzyński w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Nowe przepisy przewidują też, że pracownika wychowującego dziecko do 8 roku życia nie będzie można, bez jego zgody, m.in. zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Jolanta Zarzecka-Sawicka, radca prawny w Grant Thornton ocenia, że zmiany w urlopach przyczynią się do utrzymania aktywności zawodowej kobiet oraz do coraz lepszego godzenia życia zawodowego pracowników z życiem rodzinnym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od jutra, 26 kwietnia.

