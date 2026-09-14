Ministerstwo Klimatu planuje ujednolicić i wydłużyć ważność bonów kaucyjnych, które obecnie wprowadzają konsumentów w błąd i prowadzą do utraty pieniędzy.

Od startu systemu zwrócono już 3,2 mld opakowań, lecz różna ważność bonów (od 30 dni do bezterminowo w zależności od sieci) dezorientuje klientów.

Niewykorzystane bony kaucyjne oznaczają utratę pieniędzy dla klienta, które trafiają na rozwój systemu zbiórek.

Ministerstwo przypomina: sklep ma obowiązek wypłacić gotówkę za bon kaucyjny i nie może uzależniać tego od dokonania zakupów.

Bony kaucyjne pułapką na klientów. Co sklep, to inne zasady

Polacy oddali już ponad 3,2 mld butelek i puszak, odzyskując kaucję. Jak wskazują dane resortu klimatu cytowane przez "Fakt", aż 88 proc. zwrotów odbywa się za pośrednictwem automatów. Jednak zwrot butelek i puszek, choć popularny, bywa problematyczny. Klienci skarżą się na psujące się i zapchane urządzenia, ale prawdziwa pułapka czeka na nich później. Otrzymany z automatu bon ma w każdym sklepie inny termin ważności, co prowadzi do pomyłek i realnej utraty pieniędzy. Gdy bon wygaśnie, staje się bezwartościowy, a sklep nie ma obowiązku zwracać kaucji. Różne terminy ważności, jakie mają bony kaucyjne, sprawiają, że klienci gubią się w zasadach i tracą pieniądze, a niezrealizowane kwoty trafiają do operatorów systemu.

KARPACZ 2026 Krzysztof Gawkowski

Jakie zmiany w systemie kaucyjnym planuje Ministerstwo Klimatu?

Problem dostrzegło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które zapowiedziało zmiany. Resort chce ukrócić praktyki wprowadzające konsumentów w błąd i ujednolicić zasady w całym kraju. Wiceminister klimatu Anita Sowińska podczas konferencji prasowej jednoznacznie zadeklarowała kierunek działań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kluczowe zmiany w systemie kaucyjnym, które mają ustandaryzować i wydłużyć okres ważności bonów. — Chcemy ten okres wydłużyć i przede wszystkim ustandaryzować — powiedziała wiceminister Sowińska. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, nowy, jednolity termin ważności bonów miałby wynosić trzy miesiące. Resort prowadzi w tej sprawie analizy, których wyniki mamy poznać jeszcze we wrześniu.

Źródło: "Fakt"

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