Automaty wychodzą ze sklepów

Pierwsze miesiące działania systemu kaucyjnego upłynęły przede wszystkim pod znakiem edukacji. Konsumenci musieli dowiedzieć się, jakie opakowania są objęte kaucją, gdzie można je zwrócić i jak odzyskać pieniądze.

Teraz system wchodzi w kolejny etap. Punkty zbiórki mają pojawiać się także poza tradycyjnymi sklepami.

Automat może stanąć na osiedlu, w przestrzeni miejskiej czy w miejscu, przez które każdego dnia przechodzi wiele osób. Dzięki temu zwrot opakowań może stać się częścią codziennego życia, a nie dodatkową wyprawą do sklepu.

Sam automat nie wystarczy

Postawienie urządzenia to jednak dopiero połowa sukcesu.

– Budowa infrastruktury i świadomości konsumentów muszą przebiegać równolegle. Samo postawienie automatu nie oznacza, że konsumenci zaczną z niego korzystać – mówi Bartosz Sosnówka, doradca Envipco.

Jak przekonuje ekspert, mieszkańcy muszą przede wszystkim wiedzieć, gdzie pojawił się nowy punkt i jak z niego korzystać.

W sklepie sprawa jest prostsza. Klient przychodzi po zakupy, widzi automat i może przy okazji oddać puste opakowania. Samodzielny punkt na osiedlu musi natomiast zostać zauważony i na stałe wejść w nawyki mieszkańców.

Osiedle musi wiedzieć, gdzie jest automat

Tu zaczyna się rola lokalnej komunikacji. Ogólnopolska kampania może tłumaczyć zasady systemu, ale nie powie mieszkańcowi konkretnego bloku, że 200 metrów od jego domu właśnie pojawił się automat kaucyjny.

Informacje mogą przekazywać samorządy, zarządcy nieruchomości, lokalne media, operatorzy systemu oraz firmy odpowiedzialne za infrastrukturę.

Chodzi o prosty komunikat: „Tu możesz oddać butelki i puszki”.

Nie każdy zna zasady systemu

Może się wydawać, że skoro o systemie kaucyjnym mówi się już od miesięcy, Polacy doskonale wiedzą, jak działa. W praktyce sytuacja jest bardziej skomplikowana.

Jedni regularnie korzystają z automatów. Inni zrobili to tylko raz. Są też osoby, które jeszcze w ogóle nie miały okazji zwrócić opakowania.

– W komunikacji dużych zmian łatwo założyć, że skoro o danym rozwiązaniu mówi się od wielu miesięcy, odbiorcy znają już jego zasady – zauważa Sosnówka.

Dlatego każde nowe miejsce zbiórki będzie wymagało informacji. Nawet jeśli system jako całość jest już konsumentom znany.

Teraz liczy się wygoda

Zmieniać ma się także sposób mówienia o systemie kaucyjnym.

Na początku najważniejsze były instrukcje, czyli jakie opakowania podlegają kaucji, gdzie je oddać i jak odzyskać pieniądze. Teraz większego znaczenia nabiera wygoda.

Dla mieszkańca znacznie bardziej praktyczna może być informacja: „automat jest obok twojego domu” niż kolejny komunikat tłumaczący zasady działania systemu.

Jeszcze lepiej, jeśli punkt znajduje się po drodze do pracy, szkoły czy przystanku.

System musi wejść ludziom w nawyk

Rozbudowa infrastruktury będzie więc kolejnym testem systemu kaucyjnego. Nie chodzi już tylko o to, żeby automaty stały w różnych miejscach.

Zdaniem analityków trzeba sprawić, by ludzie rzeczywiście z nich korzystali.

Puste butelki czy puszki mają przestać być czymś, co wyrzuca się bez zastanowienia. Ich zwrot powinien stać się prostym, powtarzalnym elementem codziennych zakupów i życia na osiedlu.

System kaucyjny wychodzi więc poza sklepy. Teraz musi jeszcze wejść do naszych codziennych nawyków.

To prawdziwa rewolucja w sklepach. Sprawdziliśmy, jak działa nowy system kaucyjny