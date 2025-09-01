Gorączka Hot Wheels w Auchan: Promocja 30 sierpnia 2025 r. wywołała chaos w sklepach, co widać na nagraniach.

Wielkie emocje za małe pieniądze: Mimo niskich cen (12-40 zł), akcja wywołała emocje porównywalne z wyprzedażami drogiej elektroniki.

Internet komentuje chaos: Nagrania z wydarzenia podzieliły internautów, od rozbawienia po oburzenie i doniesienia o kradzieżach.

Kolekcjonerska wartość: Wśród oferowanych Hot Wheels były rzadkie serie, co tłumaczy zaciętą walkę o modele.

Promocja Hot Wheels w Auchan przyciągnęła tłumy

Akcje promocyjne w dużych sieciach handlowych coraz częściej zamieniają się w spektakl. Tak było w sobotę, 30 sierpnia 2025 roku, gdy Auchan udostępnił kartony pełne modeli Hot Wheels. Punktualnie w południe klienci mogli samodzielnie przeszukiwać pudła prosto z magazynów, co wywołało ogromne emocje i przypominało wyprzedaże w amerykańskim stylu.

Szokujące sceny w sklepach Auchan

Zainteresowanie było tak duże, że o zdobyciu wymarzonej zabawki decydowały sekundy. W marketach Auchan pojawiły się tłumy – szczególnie w Warszawie, gdzie nagrania z wydarzenia trafiły do sieci. Filmy pokazują, jak klienci w pośpiechu rozdzierają kartony, przepychają się i wyrywają sobie samochodziki z rąk. Choć ceny wynosiły od 12 do 40 zł, emocje towarzyszące akcji były porównywalne z polowaniem na elektronikę w promocyjnej cenie.

Internauci komentują

Wideo z akcji błyskawicznie stało się hitem internetu. Opinie były podzielone. Jedni bawili się świetnie, inni byli oburzeni. "Byłem, widziałem, rozum nie pozwolił w tym uczestniczyć. Jestem zażenowany moim Bielskiem" – pisał jeden z komentujących. Inny dodawał: "Wstyd... Byłem dzisiaj w Opolu, przeżyłem szok, dosłownie śmiałem się, patrząc na te zwierzęta...".

Niektórzy internauci donosili o kradzieżach z koszyków i wózków. "U mnie było spokojnie, ktoś tylko kradł z koszyków, ale tak to było dosyć git" – podkreślał użytkownik TikToka.

Hot Wheels – kolekcjonerska pasja i wartościowe modele

Dla wielu uczestników były to zwykłe zabawki, ale w świecie kolekcjonerów Hot Wheels mają ogromną wartość. W ofercie znalazły się m.in. serie Silver Series, Premium, 57B5 i JDY87. Limitowane edycje i rzadkie modele osiągają na rynku wtórnym wysokie ceny, nierzadko przekraczające kilkaset złotych. Nic więc dziwnego, że promocja w Auchan wywołała aż tak duże poruszenie.

