Szaleństwo w Auchan! Tłumy biły się o zabawki w promocji

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-09-01 11:14

30 sierpnia 2025 roku sieć Auchan zorganizowała akcję promocyjną z kultowymi samochodzikami Hot Wheels. Z pozoru zwykła oferta przerodziła się w widowisko przypominające Black Friday - pisze "Fakt". Klienci szturmowali kartony, dochodziło do przepychanek, a zdobycie wymarzonego modelu wymagało refleksu i sprytu.

Zdjęcie przedstawia półki sklepowe Auchan wypełnione zabawkami, głównie samochodzikami. Widoczne są także inne sklepy w galerii handlowej. To ilustracja artykułu na Super Biznes o szaleństwie wokół promocji Hot Wheels w Auchan, gdzie klienci walczyli o zabawki. Szczegółowo pokazano zróżnicowany asortyment zabawek, co podkreśla skalę promocji opisanej na portalu Super Biznes.

i

Zdjęcie przedstawia półki sklepowe Auchan wypełnione zabawkami, głównie samochodzikami. Widoczne są także inne sklepy w galerii handlowej. To ilustracja artykułu na Super Biznes o szaleństwie wokół promocji Hot Wheels w Auchan, gdzie klienci walczyli o zabawki. Szczegółowo pokazano zróżnicowany asortyment zabawek, co podkreśla skalę promocji opisanej na portalu Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Gorączka Hot Wheels w Auchan: Promocja 30 sierpnia 2025 r. wywołała chaos w sklepach, co widać na nagraniach.
  • Wielkie emocje za małe pieniądze: Mimo niskich cen (12-40 zł), akcja wywołała emocje porównywalne z wyprzedażami drogiej elektroniki.
  • Internet komentuje chaos: Nagrania z wydarzenia podzieliły internautów, od rozbawienia po oburzenie i doniesienia o kradzieżach.
  • Kolekcjonerska wartość: Wśród oferowanych Hot Wheels były rzadkie serie, co tłumaczy zaciętą walkę o modele.

Promocja Hot Wheels w Auchan przyciągnęła tłumy

Akcje promocyjne w dużych sieciach handlowych coraz częściej zamieniają się w spektakl. Tak było w sobotę, 30 sierpnia 2025 roku, gdy Auchan udostępnił kartony pełne modeli Hot Wheels. Punktualnie w południe klienci mogli samodzielnie przeszukiwać pudła prosto z magazynów, co wywołało ogromne emocje i przypominało wyprzedaże w amerykańskim stylu.

Szokujące sceny w sklepach Auchan

Zainteresowanie było tak duże, że o zdobyciu wymarzonej zabawki decydowały sekundy. W marketach Auchan pojawiły się tłumy – szczególnie w Warszawie, gdzie nagrania z wydarzenia trafiły do sieci. Filmy pokazują, jak klienci w pośpiechu rozdzierają kartony, przepychają się i wyrywają sobie samochodziki z rąk. Choć ceny wynosiły od 12 do 40 zł, emocje towarzyszące akcji były porównywalne z polowaniem na elektronikę w promocyjnej cenie.

Internauci komentują 

Wideo z akcji błyskawicznie stało się hitem internetu. Opinie były podzielone. Jedni bawili się świetnie, inni byli oburzeni. "Byłem, widziałem, rozum nie pozwolił w tym uczestniczyć. Jestem zażenowany moim Bielskiem" – pisał jeden z komentujących. Inny dodawał: "Wstyd... Byłem dzisiaj w Opolu, przeżyłem szok, dosłownie śmiałem się, patrząc na te zwierzęta...".

Niektórzy internauci donosili o kradzieżach z koszyków i wózków. "U mnie było spokojnie, ktoś tylko kradł z koszyków, ale tak to było dosyć git" – podkreślał użytkownik TikToka.

Hot Wheels – kolekcjonerska pasja i wartościowe modele

Dla wielu uczestników były to zwykłe zabawki, ale w świecie kolekcjonerów Hot Wheels mają ogromną wartość. W ofercie znalazły się m.in. serie Silver Series, Premium, 57B5 i JDY87. Limitowane edycje i rzadkie modele osiągają na rynku wtórnym wysokie ceny, nierzadko przekraczające kilkaset złotych. Nic więc dziwnego, że promocja w Auchan wywołała aż tak duże poruszenie.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber

Polecany artykuł:

Gang Biedroniaków wjeżdża do Biedronki! Znamy szczegóły akcji i listę 19 zabawn…
QUZI PRL. Baba Jaga patrzy! Czy pamiętasz zabawy z naszego dzieciństwa w PRL-u
Pytanie 1 z 15
W jakiej grze używa się kamienia?
QUZI PRL. Baba Jaga patrzy! Czy pamiętasz zabawy z naszego dzieciństwa w PRL-u
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

HOT WHEELS
AUCHAN
PROMOCJE