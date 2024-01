Biedronka - Promocje na Dzień Babci i Dziadka

Jednym z najbardziej sprawdzonych prezentów są kwiaty, których szeroki wybór można znaleźć w Biedronce. Bukiet 11 róż (długość 40 cm) kosztuje 11,99 zł, bukiet 15 tulipanów kupimy już za 19,99 zł/bukiet. Ci, którzy cenią różnorodność, mogą zdecydować się na mieszany bukiet premium w cenie 31,99 zł.

W mega promocji w Biedronce są słodycze. Wszystkie Ptasie Mleczka, Baryłki i czekolady Wedel, drugie opakowanie jest aż 75 proc. tańsze. Rodzaje słodkości możemy dowolnie mieszać. Limit dzienny – 6 produktów ( maks. 3 z rabatem) na kartę Moja Biedronka. Czekoladki Merci kupimy za 12,99 zł, a praliny Raffaello za 10,99 zł. Ceny przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka.

Tylko w sobotę 20.01 mamy okazję dostać kawę rozpuszczalną Tchibo Eduscho Family za darmo, mamy tu promocję 1+1 gratis. Limit dzienny- 2 opakowania (maks. 1 gratis) na kartę Moja Biedronka

Promocje w Biedronce – kosmetyki za 1 zł

Biedronka zaszalała też z promocjami na kosmetyki. Wszystkie zestawy kosmetyczne, idealne na prezenty na Dzień babci i Dziadka, drugi produkt kupimy za 5 zł. Do wyboru mamy produkty tak znanych marek jak: Old Spice, Rimmel, Dove czy Niuqi. Tylko 1 zł zapłacimy za drugi produkt do makijażu i pielęgnacji paznokci. Z kolei za połowę ceny kupimy wszystkie produkty do golenia.

QUIZ PRL: Seniorzy mieli lepiej w PRL-u niż za PiS? Jakie mieli emerytury? Pytanie 1 z 10 Podczas awantur w kolejkach emeryci bili się: na pięści na laski bardzo rzadko Dalej