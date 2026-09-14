Biedronka ruszyła z hitowymi promocjami, oferując produkty za zaledwie 0,99 zł, co przyciąga tłumy klientów.

Ceny popularnych lodów spadły aż o 72 proc., a dostęp do tych wyjątkowych okazji nie wymaga karty Moja Biedronka.

Dodatkowo, czekają na Ciebie super rabaty na karmy dla zwierząt, gdzie drugi produkt kupisz za ułamek ceny.

Sprawdź, co musisz zrobić, aby skorzystać z tych limitowanych ofert, zanim znikną z półek!

Początek tygodnia przyniósł klientom Biedronki serię nowych przecen. Największe cięcie cen dotyczy lodów Wojanki. Produkt kosztujący regularnie 3,49 zł można od poniedziałku, 14 września, kupić za 0,99 zł, co oznacza obniżkę aż o 72 proc.

Na tym lista produktów w tej cenie się nie kończy. Za 0,99 zł dostępne mają być także wybrane lody Ekipa XL, Świderki, klasyczne Kaktusy, Kaktus Long Polewka oraz lodowe tubki Marletto. To właśnie ta część nowej oferty może wzbudzić największe zainteresowanie, bo skorzystanie z niej nie wymaga posiadania konta Moja Biedronka ani korzystania z aplikacji.

Jest jednak warunek, który może mieć znaczenie szczególnie przy tak dużych przecenach. Sieć zastrzega, że produkty objęte akcją będą dostępne do wyczerpania zapasów. Według informacji źródłowych przy zakupie przecenionych lodów nie wprowadzono limitu liczby sztuk.

Drugi produkt za kilka złotych. Biedronka przecenia karmy

Nowa oferta nie ogranicza się do produktów za mniej niż złotówkę. Osobne promocje Biedronka przygotowała dla właścicieli psów i kotów. W tym przypadku akcje mają potrwać do soboty, 19 września, a rabaty naliczane są przy zakupie dwóch opakowań.

Jedną z przecen objęto karmę dla psów Dolina Noteci 800 g w wariantach z wołowiną, kurczakiem lub jagnięciną. Przy zakupie dwóch puszek druga kosztuje 5 zł. Do skorzystania z tej oferty również nie jest potrzebna karta lojalnościowa ani aplikacja. Obowiązuje natomiast limit – na jednym paragonie można kupić maksymalnie 10 promocyjnych zestawów.

Jeszcze większą różnicę w cenie można uzyskać przy zakupie karmy dla kotów Kitty Excellence 12 × 85 g. Jedno opakowanie kosztuje regularnie 18,99 zł, ale przy zakupie dwóch drugie zostanie naliczone za 2 zł. Zamiast 37,98 zł za dwa opakowania klient zapłaci więc 20,99 zł, czyli o 16,99 zł mniej od regularnej ceny. W tej akcji Biedronka również wprowadziła ograniczenie – na jednym paragonie można kupić maksymalnie sześć podwójnych zestawów.

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