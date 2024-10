Szalone promocje w Lidlu. Ubrania i sprzęt AGD z mega rabatami!

Promocje w Lidlu na AGD

Od poniedziałku, 14 października, do soboty, 19 października, automatyczny ekspres do kawy Magnifica S ECAM12.123 B od DeLonghi, użytkownicy aplikacji Lidl Plus będą mogli kupić 300 zł taniej, za 1199 zł/zestaw. Obecna pora roku to również czas na eksperymenty z herbatami. Lidl zadbał o to, by w ofercie znalazło się wszystko, czego potrzebujemy do stworzenia aromatycznych naparów. Od soboty, 19 października, w sklepach sieci będzie można kupić zaparzacz do kawy lub herbaty Livarno Home 25 proc. taniej, za 29,99 zł/szt. oraz sitko lub zestaw 2 sitek do zaparzania herbaty (9,99 zł/1 szt./1 zestaw). Na półkach pojawi się również czajnik szklany z regulacją temperatury 3000 W SilverCrest, 33 proc. taniej, w cenie 99 zł/szt. Lidl do swojej oferty dodaje też wyciskarkę wolnoobrotową 300 W SilverCrest, którą użytkownicy aplikacji będą mogli kupić 100 zł taniej, w cenie 229 zł/zestaw.

Super promocja dla fanów "Przyjaciół"

Kultowy serial „Przyjaciele” to dla wielu widzów nie tylko zabawna opowieść o grupie przyjaciół, ale część popkultury, która na stałe zagościła w ich sercach. Już od poniedziałku, 14 października, fani „Przyjaciół” będą mogli kupić w promocji piżamy damskie lub męskie z bawełny z kultowym powiedzeniem Joey’a „How you doin?” z aplikacją Lidl Plus będzie można kupić za 34,99 zł/zestaw. W ofercie dla kobiet znajdziemy spodnie dresowe z serialowym nadrukiem w cenie 39,99 zł/szt. Natomiast panowie będą mogli zaopatrzyć się w bluzę dresową męską (49,99 zł/szt.) czy spodnie dresowe męskie (39,99 zł/para). W ofercie sieci nie zabraknie skarpet damskich lub męskich, 3 pary (17,97 zł/zestaw), a także kapci damskich lub męskich (29,99 zł/para).

Odzież marki Esmara z dużymi rabatami

Od poniedziałku, 14 października, w sklepach Lidl pojawi się również kolekcja ubrań od marki Esmara. Bluzę damską z wiskozą lub spodnie damskie z wiskozą będzie można kupić 20 proc. taniej, w cenie 35,99 zł/szt./para. Natomiast na jesienne wieczory sieć proponuje komplet domowy damski (69,99 zł/zestaw), czyli koszulkę, bluzę oraz spodnie – niezbędny zestaw na spędzanie czasu w fotelu z ulubioną książką! Idealnym dodatkiem na chłodne dni spędzane na kanapie będzie koc szelinowy Livarno Home 50 proc. taniej, w cenie 49,99 zł/szt. Dopełnieniem atmosfery, którą z pewnością doceni każda jesieniara, staną się dostępne od czwartku, 17 października, w sklepach sieci zestaw: świeca i dyfuzor zapachowy (39,99 zł/zestaw) czy dyfuzor zapachowy lub świeczka (19,99 zł/szt./zestaw).

