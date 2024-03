Tusk ściąga Glapińskiego przed Trybunał Stanu. Oto szczegóły wniosku!

Wniosek o Trybunał Stanu dla Glapińskiego. Jak można odwołać prezesa NBP?

Jak przekazuje TVN24, zarzuty mają dotyczyć m.in. skupu obligacji w roku 2020 roku, oraz premii dla Adama Glapińskiego. "To są i zarzuty o to, co się działo wewnątrz instytucji, że prezes NBP nie dopuszcza członków Rady Polityki Pieniężnej i części członków zarządu NBP do informacji. Jest bardzo różny ciężar gatunkowy tych zarzutów"-czytamy w portalu, który zapowiada kontynuację tematu.

Przypomnijmy, że złożenie takiego wniosku było jednym z elementów programu „100 konkretów na 100 dni”, który został ogłoszony przez Koalicję Obywatelską przed wyborami. Zgodnie z nią premier Donald Tusk ogłosił we wtorek (19 marca), że "wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy".

Aby złożyć wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem wystarczy 115 podpisów posłów pod wnioskiem, a do jego przegłosowania połowa zgromadzenia. Artykuł 11 ustawy o Trybunale Stanu wyjaśnia, że już sama uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu szefa banku centralnego powoduje jego zawieszenie. Gdyby został uznany winnym - daje to możliwość jego odwołania.

Już w listopadzie 2023 r., kiedy pojawiły się pierwsze informacje o postawieniu Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, polski bank centralny wysłał pisma ze swoistą prośbą o pomoc do Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Jak stwierdziła wówczas wiceprezes NBP Marta Kightley, takie działania odstraszyłyby inwestorów zagranicznych.

"Próba zawieszenia prezesa Narodowego Banku Centralnego to jest naprawdę igranie z ogniem. To na pewno się odbije, bardzo silnie na reputacji Polski i na pewno zareagują bardzo silnie międzynarodowe instytucje takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny. Odbije się też (...) to finansowo na naszym kraju" - powiedziała Kightley z NBP.

Co ciekawe z grudniowego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" niemal 54 proc. badanych popiera postawienia prezesa NBP Adam Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. 30 proc. jest przeciwko takiemu rozwiązaniu.

