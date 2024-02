Szczepionkowy gigant pozwał Polskę! Żąda gigantycznej kwoty

Resort szykuje rewolucję. Pacjenci zapłacą mniej za leki. Branża farmaceutyczna pisze do minister

Pfizer składa pozew, Skarb Państwa może stracić 5 mld, rząd nabrał wody w usta

- Odnosząc się do pytania o spór z firmą farmaceutyczną Pfizer dotyczący kontraktów zobowiązujących Polskę do zakupu kolejnych partii szczepionek przeciwko COVID-19, minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że „jeśli jest spór, toczą się negocjacje, jest sprawa, to im mniej będzie mówiła, tym lepiej” – taką enigmatyczną informacje podaje PAP.

Strona polska zobowiązała się do zakupu kolejnych partii szczepionek na COVID-19. Później okazało się, że nie potrzebujemy aż tyle, z tego powodu kolejne dostawy nie przyjadą – tak w dużym skrócie wygląda spór, który może kosztować Skarb Państwa kilka miliardów zł.

21 września 2023 roku spółka farmaceutyczna złożyła pozew przeciwko Polsce. Ciężko odgadnąć, czy w dalszym ciągu jest szansa na negocjacje, o których wspomniała minister zdrowia.

Sprawa o miliardy za szczepionki – geneza z wiosny 2022

- Mateusz Morawiecki napisał do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Proponuje kilka rozwiązań: przesunięcie dostaw szczepionek lub rozłożenie ich na 10 lat (…) odbyło się już w tej sprawie jedno spotkanie – udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele Komisji, firmy Pfizer oraz minister zdrowia (…) w tym roku zgodnie z podpisaną umową Polska ma otrzymać kolejne 67 mln dawek. To więcej, niż zużyliśmy od samego początku akcji szczepień – to fragment depeszy PAP z kwietnia 2022 r.

Wygląda na to, ze poprzedni rząd przeszacował zapotrzebowanie lub nie zadbał wystarczająco o prawne zabezpieczenia kontraktu. Trudno się spodziewać, żeby farmaceutyczny gigant wycofał się z roszczeń lub nie miał do nich podstaw. Jeśli nie nastąpi nagły zwrot w sprawie, to należy się spodziewać, że Skarb Państwa straci kilka miliardów.

