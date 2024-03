Pieniądze z ZUS

Szczęśliwy dzień dla emerytów! Oni dostaną ponad 6000 zł z ZUS

Emeryci w Polsce otrzymują co miesiąc emeryturę z ZUS czy innego płatnika. Ale po osiągnięciu wieku 100 lat seniorowi należy się świadczenie honorowe, które to wynosi nieco ponad 6 tys. zł. Powstał projekt ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat. Takie świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca życia.