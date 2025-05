Pierwsze kroki repolonizacji gospodarki? Polskie firmy gotowe do budowy elektrowni jądrowej

Merz: kwestia reparacji prawnie zakończona

Wypowiedź Kosiniaka-Kamysza stanowi odpowiedź na słowa Friedricha Merza, który podczas środowej konferencji prasowej w Warszawie stwierdził, że kwestia reparacji "prawnie jest zakończona". Nowy kanclerz Niemiec dodał jednocześnie, że nie wyklucza to rozmów o "wspólnych projektach i pomysłach".

Kosiniak-Kamysz: Niemcy nie rozliczyły się z II wojny światowej

"Uważam, że Niemcy nie rozliczyły się z II wojną światową, że temat nie jest zamknięty" - podkreślił szef MON. Wyraził również nadzieję, że przy nowym kanclerzu negocjacje w tej sprawie mogą być łatwiejsze niż wcześniej. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska powinna stanowczo domagać się reparacji.

Zakulisowe negocjacje w sprawie zadośćuczynienia

Minister potwierdził, że obecnie prowadzone są zakulisowe negocjacje dotyczące upamiętnienia i zadośćuczynienia za poniesione krzywdy. Jak ocenił, żaden wcześniejszy rząd nie poruszał tematu reparacji w tak otwarty sposób podczas rozmów bilateralnych. Krytycznie odniósł się do działań poprzedniego rządu PiS w tej kwestii, twierdząc, że były one głównie nakierowane na dyskusję wewnątrzkrajową, bez osiągania konkretnych rezultatów.

6 milionów Polaków - nie potrzeba nowych raportów

Zapytany o potrzebę stworzenia nowego raportu dotyczącego strat wojennych, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że nie należy tworzyć kolejnych zespołów i raportów. Podkreślił tragiczny wymiar II wojny światowej dla Polski, wspominając o śmierci 6 milionów Polaków, zniszczeniu stolicy, braku możliwości rozwojowych oraz 45 latach spędzonych za żelazną kurtyną, stawiając retoryczne pytanie: "Czy to się da przełożyć tylko i wyłącznie na pieniądze".

Patrioty zamiast raportów - zaangażowanie w bezpieczeństwo wschodniej flanki

"My już zespołów, ani raportów może już nie róbmy, tylko oczekiwałbym zaangażowania w bezpieczeństwo wschodniej flanki i tu jest dobry przykład obecności niemieckich Patriotów w ramach misji NATO" - zaznaczył minister obrony.

Podczas środowej konferencji w Warszawie kanclerz Merz przypomniał o obecności niemieckich wyrzutni Patriot chroniących lotnisko w Rzeszowie. Premier Donald Tusk nawiązał do tej kwestii, informując, że zwrócił się do niemieckiego kanclerza z propozycją przedłużenia misji Patriotów w Polsce do końca roku.

6 bilionów złotych - nota dyplomatyczna z 2022 roku

Kwestia odszkodowań dla ofiar II wojny światowej pozostaje przedmiotem rozmów między polskim rządem a stroną niemiecką. Podczas pierwszych od 2018 roku polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w lipcu ubiegłego roku padła zapowiedź wsparcia dla żyjących Polaków poszkodowanych w czasie II wojny światowej, jednak szczegóły tej pomocy nie zostały dotąd sprecyzowane.

Warto przypomnieć, że 3 października 2022 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną skierowaną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domagała się w niej m.in. odszkodowania w wysokości ponad 6 bilionów złotych za poniesione straty materialne i niematerialne. 3 stycznia 2023 roku niemieckie MSZ odpowiedziało na tę notę, uznając sprawę reparacji i odszkodowań za zamkniętą i odmawiając podjęcia negocjacji w tej kwestii.