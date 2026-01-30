Szkło w jogurcie Lublanka. GIS wycofuje partię produktu ze sklepów

Marta Kowalska
2026-01-30 13:06

Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dla konsumentów jogurtów naturalnych marki Lublanka. W jednej z partii produktu mogą znajdować się niebezpieczne kawałki szkła, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Produkt jest natychmiast wycofywany ze sprzedaży w całej Polsce.

i

Kubek jogurtu z fioletową zawartością i łyżeczką zanurzoną w środku, leżący na fioletowym tle. Obok widoczne wieczko. Obraz odnosi się do ostrzeżenia GIS o szkle w jogurcie Lublanka, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Jogurt naturalny Lublanka z partii o numerze P1 30/01/2026 może zawierać szkło
  • Przyczyną skażenia jest uszkodzenie elementu linii produkcyjnej u producenta
  • GIS kategorycznie ostrzega przed spożyciem wskazanej partii produktu
Który jogurt zawiera szkło? Sprawdź dane produktu

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega o niebezpiecznej partii jogurtu. Produkt nosi nazwę "Eko jogurt naturalny LUBLANKA" i został wyprodukowany przez firmę TURVITA sp. z o.o. z siedzibą w Turnie.

Dane produktu objętego ostrzeżeniem:

  • Nazwa: Eko jogurt naturalny LUBLANKA
  • Numer partii: P1 30/01/2026
  • Termin przydatności: 30/01/2026
  • Producent: TURVITA sp. z o.o., Turna 46, 07-120 Korytnica
  • Dystrybutor: Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, ul. Kleeberga 12, 21-300 Radzyń Podlaski

Skąd szkło w jogurcie? GIS wyjaśnia przyczynę

Alert został uruchomiony po skardze konsumenta, który odkrył szkło w zakupionym produkcie. Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadził szczegółowe postępowanie wyjaśniające we współpracy z producentem.

Dochodzenie wykazało, że doszło do awarii na linii produkcyjnej. Jeden z jej elementów uległ uszkodzeniu, co spowodowało przedostanie się kawałków szkła do jogurtów. Informację o incydencie Główny Inspektorat Sanitarny otrzymał od Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Co zrobić, jeśli kupiłeś jogurt ze szkłem?

GIS wydał jasne zalecenie dla konsumentów. "Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktów" – brzmi oficjalne stanowisko inspektoratu.

Osoby, które zakupiły jogurt Lublanka z podanym numerem partii, powinny go natychmiast wyrzucić lub zwrócić do sklepu. Spożycie produktu zawierającego szkło może prowadzić do poważnych urazów jamy ustnej, przełyku i układu pokarmowego.

Wycofywanie jogurtu ze szkłem trwa

Proces wycofywania niebezpiecznej partii jogurtu został rozpoczęty w Centrum Przechowalniczo-Dystrybucyjnym w Radzyniu Podlaskim. Cała procedura przebiega pod ścisłym nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Sklepy otrzymały polecenie natychmiastowego wycofania produktu z półek. Kontrolerzy monitorują prawidłowy przebieg całego procesu wycofywania.

Mleko Bebilon również niebezpieczne

W tym samym czasie GIS poinformował o wycofaniu z rynku mleka modyfikowanego BEBILON PROfutura DUO BIOTIK 1. Decyzja dotyczy jednej partii produktu i została podjęta z powodu potencjalnej obecności cereulidyny.

Cereulidyna to toksyczna substancja wytwarzana przez bakterię Bacillus cereus. Może ona wywołać zatrucie pokarmowe u niemowląt. Firma NUTRICIA Polska sp. z o.o. natychmiast zablokowała wskazaną partię w dystrybucji.

Główny Inspektorat Sanitarny podkreślił, że wycofanie dotyczy wyłącznie jednej partii mleka Bebilon. Inne produkty tej firmy nie stanowią zagrożenia dla konsumentów.

