Mimo spadku cen hurtowych kakao o ponad 60% w ciągu roku, ceny czekolady w Polsce wzrosły o 19%, co wynika z opóźnienia w przenoszeniu trendów rynkowych i niestabilności rynku kakao.

Producenci, zamiast podnosić ceny, często zmniejszają gramaturę tabliczek czekolady (do 80-90g) lub zmieniają skład.

Nie przewiduje się dalszych wzrostów cen czekolady w najbliższych miesiącach, ponieważ ceny kakao i innych składników stabilizują się.

Choć spadki cen czekolady w sklepach są mało prawdopodobne, możliwy jest powrót do 100-gramowych tabliczek w obecnej cenie mniejszych opakowań.

Ceny czekolady w Polsce a spadek cen kakao

Choć hurtowe ceny kakao w ciągu roku spadły o ponad 60 proc. (dane Trading Economics), nie przełożyło się to na niższe ceny w sklepach. Wręcz przeciwnie – według danych Banku Pekao ceny czekolady wzrosły o 19 proc. rok do roku.

Jak tłumaczy Jakub Jakubczak, ekspert sektora żywnościowego w BNP Paribas:

„Ceny detaliczne czekolady z opóźnieniem odzwierciedlają trendy na rynku kakao. Krajowe ceny wyrobów czekoladowych nie do końca oddają to, co dzieje się z cenami kakao czy przetworów czekoladowych, takich jak na przykład kuwertura. One raczej odzwierciedlają przewidywania co do tego, jak mogą się zmienić ceny surowca”.

Niestabilny rynek kakao a decyzje producentów

Rynek kakao pozostaje nieprzewidywalny, co utrudnia producentom planowanie. Sytuacja potrafi zmieniać się dynamicznie – od prognoz dobrych zbiorów po informacje o suszy w regionach takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej.

„Producenci i sieci handlowe muszą się do tego dostosowywać. Szczególnie mniejsze firmy są uzależnione od ceny, jaką podyktuje przetwórca. To tym bardziej trudna sytuacja, jeśli towar kupili pół roku temu po wyższych cenach” – wyjaśnił ekspert.

Mniejsze tabliczki zamiast wyższych cen

Zanim producenci zdecydowali się na podwyżki, stosowali inne rozwiązania. Jednym z nich było zmniejszanie gramatury produktów. Dziś standardem stały się tabliczki o wadze 80–90 g, które kosztują tyle, co dawniej 100-gramowe. Drugą strategią była zmiana składu - na inne składniki, na przykład cukier, tłuszcz roślinny czy mleko.

Czy ceny czekolady mogą się zmienić

Obecnie ceny kakao utrzymują się w przedziale 2000–2500 funtów za tonę, a inne składniki – jak cukier i produkty mleczne – również nie drożeją.

„W przypadku żadnego ze składników wyrobów czekoladowych nie spodziewam się wzrostu cen w najbliższych miesiącach, dlatego też nie ma przesłanek do tego, by ceny w sklepach wzrosły” – wskazał ekspert.Jednocześnie nie należy oczekiwać spadków cen. Może uda się wrócić do 100-gramowych tabliczek czekolady za cenę, którą płacimy teraz za tabliczki 80 g czy 90 g.

Ile czekolady jedzą Polacy

Konsumpcja wyrobów czekoladowych w Polsce pozostaje stabilna. Szacuje się, że przeciętny Polak spożywa rocznie około 5–6 kg takich produktów. Pomimo zmian cen i składu, nawyki konsumentów pozostają niemal niezmienne.

PTNW - Miłosz Bembinow