Nawet po 20 latach pracy w Niemczech, odprowadzając składki, można otrzymać niską emeryturę, np. 520-600 euro miesięcznie.

Wysokość niemieckiej emerytury zależy głównie od długości okresu składkowego (pełne świadczenie po 45 latach pracy) i wysokości zarobków, przeliczanych na punkty emerytalne.

Wbrew powszechnym opiniom, "niemieckie luksusy" emerytalne są zarezerwowane dla osób z bardzo długim stażem pracy, a krótszy staż skutkuje znacznie niższymi świadczeniami.

Dla Polaków pracujących za granicą kluczowe są długość zatrudnienia i poziom dochodów, a nie tylko miejsce pracy.

Emerytura w Niemczech po 20 latach pracy

Historia pani Elżbiety pokazuje realia systemu emerytalnego u naszych zachodnich sąsiadów. Kobieta wyjechała do Niemiec w wieku 41 lat po śmierci męża. Początkowo planowała krótki pobyt, jednak ostatecznie została tam na dwie dekady, pracując jako opiekunka - pisze Onet.

Przez cały ten czas regularnie odprowadzała składki do niemieckiego systemu ubezpieczeń. Jak podano: "W 2025 r., mając 61 lat, pani Elżbieta poprosiła o wyliczenie swojej przyszłej emerytury. Przez dwie dekady sumiennie odprowadzała składki. Nie spodziewała się fortuny, ale liczyła na poczucie bezpieczeństwa".

Wyliczenie Deutsche Rentenversicherung

Dokument wydany przez Deutsche Rentenversicherung przyniósł jednak rozczarowanie. Prognozowana emerytura wyniosła od 520 do 600 euro miesięcznie, czyli około 2206–2545 zł.

Kobieta nie kryła zdziwienia: - "Myślałam, że to błąd. Ludzie mówili, że w Niemczech emeryci żyją jak w reklamach. Ale żeby otrzymać te "niemieckie luksusy", trzeba pracować dwa razy dłużej niż ja". - cytuje Onet.

Co wpływa na wysokość emerytury w Niemczech

Wysokość świadczenia w Niemczech zależy od kilku kluczowych czynników. Najważniejsze to długość okresu składkowego oraz wysokość zarobków. Pełne świadczenie przysługuje dopiero po 45 latach pracy.

System opiera się na tzw. punktach emerytalnych. Ich liczba zależy od relacji zarobków do średniej krajowej. W 2024 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 45 358 euro na zachodzie i 44 732 euro na wschodzie Niemiec. Od 1 lipca 2024 r. wartość jednego punktu emerytalnego ustalono na 39,32 euro miesięcznie.

Ostateczna kwota emerytury to wynik mnożenia zgromadzonych punktów przez odpowiednie współczynniki. Przy krótszym stażu i przeciętnych dochodach oznacza to znacznie niższe świadczenia, niż powszechnie się uważa.

Niemieckie emerytury a rzeczywistość

Przypadek Polki pokazuje, że popularne przekonania o wysokich niemieckich emeryturach nie zawsze mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Osoby pracujące krócej niż pełne 45 lat muszą liczyć się z niższymi wypłatami. Dla wielu Polaków pracujących za granicą to ważny sygnał, że wysokość przyszłej emerytury zależy nie tylko od miejsca pracy, ale przede wszystkim od długości zatrudnienia i poziomu dochodów.

PTNW - Miłosz Bembinow