Promocje!

Szok w Biedronce! Kabanosy za 1 zł, masło za 4 zł, ser gratis [WIDEO]

Tłusty czwartek za nami, czas na zrobienie dużych zakupów na weekend. Promocje w Biedronce zachęcają, aby właśnie w sklepach tej sieci kupić to, co nam potrzebne. Na półkach sklepowych znajdziemy tanie mięso, masło w super cenie czy niedrogie warzywa i owoce. Ile kosztuje masło, sery czy mięso mielone? A co dostaniemy za darmo? Zobacz najnowszy odcinek programu „Tańczące z promocjami”.