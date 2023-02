Szok! W Polsce wciąż można kupić owoce i warzywa z Rosji!

Warzywa z Rosji można kupić w Polsce!

Po napaści Rosji na Ukrainę, na agresora zostały nałożone sankcje gospodarcze przez Unię Europejską. Rozpoczął się też bojkot firm, które nadal działają w Rosji. Jak pisze portalspożywczy.pl – sankcje nie dotyczą wszystkich towarów. Okazuje się, zepomidory i ogórki z Rosji są sprzedawane na Rynku Hurtowym Bronisze. Redakcja zamieszcza zdjęcia opakowań z pomidorami, na których wyraźnie jest oznaczony kraj pochodzenia – Rosja. Zdjęcia przesłał Rafał Zarzecki, prezes firmy Citronex.

- My nie możemy sprzedawać pomidorów do Rosji - dlaczego Rosjanie mogą je sprzedawać do Unii? - mówił pan Zarzecki. - Bojkotujemy firmy europejskie, które nie wycofały się z Rosji, a nie bojkotujemy rosyjskich produktów, które są sprzedawane w Europie? - mówi prezes Zarzecki

Warzywa z Rosji niszczą polskich producentów

Rosyjskie pomidory na Rynku Hurtowym w Broniszach kosztują 15 zł./kg. - wyjaśnia prezes Citronexu. - My staramy się sprzedawać nasze pomidory po 20-22 zł. ale wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie prawdopodobnie ostatnim rokiem, w którym podjęliśmy produkcję zimową. Polskie firmy nie są w stanie konkurować z tanimi warzywami z Rosji. Jak wyjaśnia prezes -Nie możemy kupować taniego węgla rosyjskiego, ponosimy wysokie koszty certyfikatów środowiskowych, płacimy za emisję CO2 itd. Tymczasem Rosjanie mają węgiel za 1/10 ceny w Polsce, i nie ponoszą żadnych kosztów, które ponosimy my z powodu obecności w Unii Europejskiej. Jednak jak zauważa Maciej Kmera, ekspert Rynku Hurtowego Bronisze - warzywa z Rosji pojawiały się na Rynku Hurtowym Bronisze, ale w ilościach niewielkich - są to głównie ogórki i śladowe ilości pomidorów importowanych przez małe firmy rodzinne. A sprowadzane są dlatego, że są tańsze.

Ile żywności sprowadzamy z Rosji?

_W okresie od stycznia do listopada 2022 r. wartość importu towarów rolno-spożywczych z Rosji wyniosła 382 mln EUR, w tym owoców i warzyw (świeżych, mrożonych lub suszonych) sprowadzono do Polski na kwotę około 9,5 mln EUR - informuje Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- W tym samym czasie, wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Rosji miała wartość 556,9 mln EUR, w tym owoców i warzyw sprzedano na kwotę 24,8 mln EUR. Oznaczało to, że w okresie I-XI 2022r Polska posiadała dodatni bilans obrotów handlowych towarami rolno-spożywczymi z Rosją.

