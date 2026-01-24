Donald Trump zagroził Kanadzie natychmiastowym wprowadzeniem 100% ceł na wszystkie towary, jeśli Ottawa podpisze umowę handlową z Chinami.

Trump ostro skrytykował premiera Kanady Marka Carneya, nazywając go "gubernatorem" i ostrzegając, że Chiny "zjedzą Kanadę żywcem".

Zagrożenie Trumpa pojawiło się po ogłoszeniu przez Kanadę wstępnego porozumienia z Chinami, dotyczącego m.in. obniżki ceł na kanadyjskie produkty rolne i otwarcia na chińskie auta elektryczne.

Konflikt między USA a Kanadą zaostrza się, co było widoczne również podczas Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie Carney krytykował politykę USA.

Donald Trump uderza w Kanadę i zapowiada ostrą reakcję handlową. Prezydent USA napisał na platformie Truth Social, że jeśli Ottawa podpisze umowę handlową z Chinami, może natychmiast wprowadzić cła w wysokości 100 proc. na wszystkie towary importowane z Kanady. Spór dotyczy nie tylko gospodarki, ale też polityki międzynarodowej oraz rosnących napięć na linii USA–Chiny.

Kanada nie może być „portem przeładunkowym” dla Chin

Trump uderzył w premiera Kanady Marka Carneya, którego nazwał „gubernatorem”. W ostrym wpisie stwierdził:

„Jeśli gubernator Carney myśli, że zamierza uczynić Kanadę »portem przeładunkowym« dla Chin, z którego będą wysyłać towary i produkty do Stanów Zjednoczonych, to jest w błędzie” – napisał Trump.

Trump ostrzegł również przed skutkami zacieśniania relacji Ottawy z Pekinem. Jego zdaniem współpraca z Chinami może oznaczać dla Kanady poważne straty gospodarcze i społeczne.

Ocenił, że „Chiny zjedzą Kanadę żywcem, całkowicie ją pochłoną, włącznie ze zniszczeniem jej przedsiębiorstw, tkanki społecznej i ogólnego stylu życia”. Zagroził natychmiastowym wprowadzeniem 100-procentowych ceł na kanadyjskie towary w przypadku podpisania porozumienia handlowego.

Wstępna umowa Kanady z Chinami: rolnictwo i auta elektryczne

Wpis Trumpa pojawił się krótko po ogłoszeniu przez Carneya informacji z Pekinu. Premier Kanady przekazał, że osiągnięto wstępne porozumienie obejmujące znoszenie barier handlowych.

Carney ogłosił przed tygodniem w Pekinie, że Chiny i Kanada zawarły wstępne porozumienie, znoszące bariery handlowe, w tym w sprawie obniżki ceł na kanadyjskie produkty rolne i otwarcie Kanady na chińskie auta elektryczne.

Davos i kolejne spięcie na linii USA–Kanada

Podczas zakończonego w piątek Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Carney miał wygłosić przemówienie krytyczne wobec polityki USA, szeroko komentowane w mediach. Niedługo potem Trump wycofał zaproszenie dla Kanady do powołanej przez siebie Rady Pokoju.

