Szokująca oferta sprzedaży mieszkania z 98-letnim lokatorem. “Dziadek w słabej kondycji”

O sprawie poinformowała olsztyńska "Gazeta Wyborcza". 21 marca 2023 roku, na portalu OLX pojawiło się ogłoszenie z ofertą sprzedaży mieszkania. Lokal ma 44 m2 i mieści się przy ulicy Dworcowej w Olsztynie. Autorem ogłoszenia jest pan Artur. Mieszkanie mieści się w trzypiętrowym bloku. Jego cena wynosi 225 tys. zł (około 5 tys. zł za m2).

Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fragment o lokatorze zamieszkującym w lokalu. "Bardzo dobra Inwestycja (pod wynajem) szybki flip w mieszkaniu na chwilę obecną mieszka dziadek 98 lat w słabej kondycji ze służebnością do zamieszkiwania. Dziadek w niczym nie przeszkadza, aby zrobić remont i wynająć pokój innym ludziom" - brzmi fragment ogłoszenia, które autor kończy stwierdzeniem, że "do odważnych świat i rynek nieruchomości należy".

Sąsiedzi 98-latka zapewniają: jak na swój wiek jest dość aktywny

Pan Artur, twórca ogłoszenia nie odpowiedział na pytania ze strony "Gazety Wyborczej". W sieci pojawił się natomiast komentarz, którego mógłby być autorem.

"Przecież to nie jest moja wina, że syn dziadka zadłużył mieszkanie i komornik sprzedał to mieszkanie razem z dziadkiem, bo synuś myślał, że oszuka sądy i komorników, a teraz, zamiast zabrać starego człowieka, to panisko żyje sobie, a dziadziuś biedny sam jak palec w tym okropnym mieszkaniu" - brzmi komentarz cytowany przez "GW".

Sąsiad 98-latka zapewnił, że senior ma się dobrze. "Nie raz ze sobą rozmawiamy, może nie wygląda, ale on jak na swój wiek jest dość aktywny: chodzi do sklepu, jeździ na grób żony" - podkreślił mężczyzna. Od czasu publikacji artykułu treść ogłoszenia kilkukrotnie uległa zmianie.

