Ponad 30% dorosłych Polaków miało w ciągu roku kontakt z windykacją, a głównym powodem zaległości było zapomnienie o terminie płatności.

Połowa Polaków odczuwa stres związany z kontaktem z windykacją, choć 65% uważa ten proces za potrzebny.

Polacy preferują cyfrowe kanały kontaktu (e-mail, telefon) i spłaty (BLIK, bankowość internetowa).

Jasna informacja o kwocie i terminie oraz spokojny ton rozmowy to klucz do efektywnej i mniej stresującej windykacji.

Windykacja po polsku

Z badania „Research Report” wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 30 proc. dorosłych Polaków miało zaległe płatności i kontakt z działem windykacji. Wśród nich 21,3 proc. deklaruje, że zdarzyło się to raz, a 9,7 proc. – wielokrotnie.

Najczęstszym powodem opóźnień był brak pamięci o terminie – taką przyczynę wskazało 20 proc. ankietowanych. Autorzy raportu podkreślają, że lepsza komunikacja przypominająca o płatnościach mogłaby znacząco ograniczyć skalę problemu.

Kontakt z windykacją? Połowa Polaków odczuwa stres

Kontakt z firmą windykacyjną to dla wielu osób wciąż duży ładunek emocji. Połowa badanych przyznała, że towarzyszy im stres lub niepokój, a co trzeci czuje zniecierpliwienie i chce jak najszybciej rozwiązać sprawę.

Najczęściej wybierany kanał kontaktu to e-mail (37 proc.), dalej telefon (33,3 proc.), tradycyjna poczta (24,3 proc.) i SMS (22,4 proc.). W przypadku spłat dominują rozwiązania cyfrowe – BLIK (48,9 proc.) oraz bankowość internetowa (29,4 proc.).

Jak mówić o długu, żeby pomóc, a nie stresować

Z badania wynika, że 42,2 proc. respondentów najbardziej motywuje jasna informacja o kwocie i terminie spłaty, a 36,8 proc. docenia spokojny, nienachalny ton rozmowy. Z kolei 31,4 proc. przyznaje, że działa na nich strach przed konsekwencjami, np. postępowaniem sądowym.

Jak zauważyli autorzy raportu, „windykacja pozostaje dla wielu Polaków tematem wrażliwym”. Ponad 40 proc. nie powiedziałoby nikomu, że miało kontakt z windykatorem, a 36 proc. przyznałoby się tylko najbliższym. Mimo to 65,1 proc. uznaje windykację za potrzebny proces, choć 22 proc. wciąż kojarzy ją negatywnie.

Ekspert: mniej stresu, więcej zrozumienia

Wiceprezes SW Research, Piotr Zimolzak, podkreślił, że: „Jednocześnie konsumenci jasno wskazują, czego potrzebują: przejrzystych informacji, spokojnego tonu i możliwości szybkiej zapłaty. Takie podejście realnie pomaga rozwiązywać zaległości w mniej stresujący i bardziej przyjazny sposób” – ocenił.

