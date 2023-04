Szokujące odkrycie w Biedronce! Chyba pomylili butelki

1500 plus dla Polaków. Kto może liczyć na pieniądze?

Bezbarwny olej w Biedronce

Sensację w mediach społecznościowych wzbudziło zdjęcie oleju słonecznikowego Wyborny znajdującego się na półkach w Biedronce. Produkt był niemal przeźroczysty. Zdjęcie opublikowała na grupie facebookowej "Biedronkowe cuda" jedna z klientek. – Takie oto cudowne oleje w Biedronce. No powiem wam, że w pierwszej chwili myślałam, że to ocet – napisała. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci podawali przyczyny, dlaczego olej jest bezbarwny:

"Odtłuszczony", "Edycja limitowana", "Może to oliwka dla dzieci", "Może to olej z robaków", "A może w fabryce pomylili etykiety i to naprawdę jest ocet, a nie olej", "Wygląda, jak czymś rozcieńczony", "Nie powinien nazywać się olej wyborny, tylko olej wybielony" – oto niektóre komentarze

Biedronka tłumaczy - produkt jest pełnowartościowy

By wyjaśnić, skąd taki kolor oleju, Wirtualna Polska zwróciła się do biura prasowego Biedronki z prośbą o komentarz. Okazało się, że produkt jest pełnowartościowy i spełnia kryteria jakościowe.

– W przypadku oleju marki Wyborny, wyjaśniamy, że jego jaśniejsza barwa wynika z procesu rafinacji w zakładach tłuszczowych. Finalna barwa oleju, jaśniejsza lub ciemniejsza, może różnić się w zależności od przeprowadzonego procesu rafinacji oleju. Podkreślamy jednak, że taka barwa nie wpływa na jakość oleju, który jest produktem pełnowartościowym i spełniającym kryteria jakościowe – poinformował portal Adam Lalewicz, menedżer ds. rozwoju jakości i kontroli marki własnej w sieci Biedronka. – Najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz kontrola jakości są wdrażane na każdym etapie produkcji i dystrybucji, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo sprzedawanych przez nas artykułów – dodał.

