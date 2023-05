Szokujące słowa minister Maląg. Nie będzie 800 plus? O co chodzi?

"Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus" – oświadczył w niedzielę Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin. W odpowiedzi na to lider PO Donald Tusk zaproponował, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku, na Dzień Dziecka. - Proponuję - i to jest to moje "sprawdzam" wobec Jarosława Kaczyńskiego - żebyśmy przyjęli w głosowaniu decyzję o waloryzacji 500+ przed wyborami tak, żeby stała się ona faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024 - powiedział w poniedziałek lider PO Donald Tusk.

"Kuglarstwo Donalda Tuska już wszyscy znamy. Miał swoje pięć minut, rządził osiem lat krajem, jakoś polskie rodziny nie mogły tego odczuć pozytywnie, a raczej sytuacja się pogarszała" - mówiła Marlena Maląg w Porannej rozmowie w RMF FM z Robertem Mazurkiem. Jak stwierdziła minister polityka rządu jest "przemyślana, konsekwentna i ten plan realizacji od 1 stycznia jest najbardziej optymalny". - Od 1 stycznia dlatego, że tak mamy zaplanowane w planie budżetowym - powiedziała Maląg.

