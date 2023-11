Szokujący raport o Polakach w pracy. Brak motywacji i ostre nerwy

Polacy w pracy. Raport 2023

Instytut Gallupa opublikował najnowszą edycję swojego dorocznego raportu poświęconego rynkowi pracy zatytułowanego „State of the Global Workplace 2023”. Raport, omawiamy przez "Rzeczpospolitą", pokazuje kondycję psychiczną pracowników w krajach z całego świata - w tym także w Polsce. Okazuje się, że w Polsce mamy jeden z najniższych w Europie poziomów zaangażowania w pracę. To porażająca informacja. Okazuje się również, że polscy pracownicy borykają się z wysokim poziomem stresu, a nawet złości. Co się dzieje w polskich firmach, że pracownicy tak się zachowują i tak źle się w nich czują?

Polskie firmy mają jeden z najniższych na świecie poziomów zaangażowania pracowników. Wykazało je zaledwie 14 procent respondentów z Polski – pod tym względem jesteśmy w ogonie Europy. Co ciekawe, za nami pod tym względem znalazły się takie państwa jak Grecja, Hiszpania, Wielka Brytania, Austria, Szwajcaria. Raport pokazuje, że Europejczycy, w tym i Polacy, są niezaangażowani w pracę, ale jednocześnie pomimo gniewu, niezadowolenia i wielu ofert pracy na rynku, nie chcą jej zmieniać. Złość na co dzień odczuwa w pracy niemal co czwarty Polak badany przez Gallup Institute, to aż o dziewięć punktów procentowych więcej niż w przypadku statystycznego Europejczyka. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko mieszkańcy Bośni i Hercegowiny, Malty, Słowacji, Macedonii i Czarnogóry. Najrzadziej gniew w pracy odczuwają Finowie, Islandczycy, Estończycy, Norwegowie czy Portugalczycy.

