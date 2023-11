Wojsko wezwie nawet 200 tys. Polaków. Ile można zarobić?

Polacy będą powoływani do wojska. Opublikowano rozporządzenie, wiadomo ile osób może trafić na służbę

Rozporządzenie w sprawie powołania do czynnej służby wojskowej i rezerwy jest wydawane raz w roku, obecnie jest wykonywane na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny. To oznacza, że w 2024 roku przewiduje się powołanie do zawodowej służby wojskowej, jak i powołanie do rezerw.

Propozycja przewiduje powołanie do służby zawodowej 21 tys. osób, które mają zostać powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia. Do ćwiczeń wojskowych miałoby zostać powołanych 200 tys. żołnierzy rezerwy z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerskich i oficerów rezerwy, którzy zajmują się, lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska służbowe w strukturach wojennych. Dotyczyć będzie to stanowisk, na których wymagane są wyższe niż posiadane obecnie kwalifikacje wojskowe. Powołania będą dotyczyć też osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy.

W ramach aktywnej rezerwy przewidziano również limit 20 tys. żołnierzy rezerwy, którzy pełnia służbę na podstawie powołania na czas nieokreślony przez średnio 88 dni w roku w czasie wolnym od pracy, a także jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni zależnie od potrzeb Służb Zbrojnych.

Do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ma zostać powołanych do 34 tys. 550 osób, z czego w trakcie kształcenia 4 tys. 550 osób, które nie odbywały do tej pory czynnej służby wojskowej i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy.

Dla terytorialnej służby wojskowej limit wynosi do 41 tys. żołnierzy rezerwy i osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Ile zarobią powołani rezerwiści?

Na czas odbywania ćwiczeń wojskowych pracodawcy mają obowiązek udzielić powołanemu bezpłatnego urlopu. W przypadku wezwania zwykłego lub ochotniczego urlop jest udzielany na wniosek rezerwisty, a w trybie natychmiastowego stawiennictwa na podstawie zawiadomienia szefa wojskowego centrum rekrutacji.

Przez czas ćwiczeń pracownik ma wszystkie prawa jakie wynikają ze stosunku pracy poza wynagrodzeniem. Rezerwiści mają dostać rekompensaty za każdy dzień ćwiczeń. Rekompensaty wynoszą 1/22 miesięcznego dochodu za dzień ćwiczeń, do 756,10 zł dziennie. Wysokość rekompensaty zależy od różnicy otrzymywanego uposażenia, a wynagrodzeniem za pracę lub dochodem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

Portal money.pl podał przykładowe stawki za dzień udziału w ćwiczeniach: 130 zł dla szeregowego/marynarza, 150 zł dla kaprala/mata, 165 zł dla sierżanta/bosmana, 205 zł dla podporucznika/podporucznika marynarki i 320 zł dla pułkownika/komandora.

