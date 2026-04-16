Ponad połowa klientów podejmuje decyzje zakupowe w oparciu o sugestie AI, a 70% firm e-commerce wdrażających AI odnotowuje wzrost przychodów.

Narzędzia AI są coraz częściej wykorzystywane w życiu codziennym – od wyboru seriali (58%) po planowanie inwestycji (33%).

Ponad połowa firm finansowych w Polsce już zakończyła pierwsze implementacje AI, wykorzystując ją np. w scoringu kredytowym i wykrywaniu nadużyć.

Handel czerpie największe korzyści z AI.

AI wpływa na decyzje zakupowe klientów

Sztuczna inteligencja przestaje być jedynie dodatkiem do biznesu, a staje się jego fundamentem. Jak zauważa „Rzeczpospolita”: „Co drugi klient e-commerce słucha przy zakupach podpowiedzi sztucznej inteligencji. Aż 70 proc. firm branży, które wprowadziły AI, mówi o wzrostach przychodów”.

Z danych Capgemini wynika, że już połowa internautów podejmuje decyzje zakupowe w oparciu o sugestie algorytmów. Oznacza to istotną zmianę w zachowaniach konsumenckich, gdzie technologia przejmuje rolę doradcy zakupowego.

Rosnąca popularność narzędzi AI w codziennym życiu

Popularność AI nie ogranicza się wyłącznie do handlu. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji należą dziś do najczęściej wykupywanych subskrypcji – obok platform streamingowych.

Jak podaje „Rz”, użytkownicy coraz chętniej powierzają algorytmom codzienne decyzje. "58 proc. ufa AI w wyborze kolejnego serialu do obejrzenia, a 41 proc. pozwala algorytmowi decydować o menu na kolację”. Dodatkowo 44 proc. korzysta z rekomendacji medycznych, a co trzeci badany wykorzystuje AI do planowania inwestycji.

Sektor finansowy liderem wdrożeń sztucznej inteligencji

Najbardziej zaawansowanym obszarem wykorzystania AI pozostaje sektor finansowy. Pierwsze implementacje zakończyła już ponad połowa firm z tej branży– wynika z badania Cube - Research dla Ernst & Young, przeprowadzonego wśród blisko 500 polskich firm.

Przykładem jest PKO BP, który stosuje AI w systemach scoringowych, kredytowych oraz w wykrywaniu nadużyć. Z kolei PZU wykorzystuje sztuczną inteligencję głównie przy obsłudze szkód komunikacyjnych.

Handel z największymi efektami wdrożeń AI

Choć handel ma najniższy odsetek firm po pierwszych wdrożeniach (22 proc.), to właśnie ten sektor osiąga najbardziej widoczne rezultaty. Aż 47 proc. przedsiębiorstw potwierdza realizację założonych korzyści, a kolejne 19 proc. deklaruje wyniki lepsze od oczekiwań. To pokazuje, że inwestycje w AI przekładają się bezpośrednio na wyniki finansowe, zwłaszcza tam, gdzie decyzje klientów mogą być wspierane przez dane i algorytmy.

PTNW - Miłosz Bembinow