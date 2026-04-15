Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka przez aplikację?

Koniec z wizytami w urzędzie paszportowym, by załatwić dokument dla najmłodszych. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, kierowane przez wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, od środy rodzice i opiekunowie prawni mogą złożyć wniosek o paszport dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia, bezpośrednio w smartfonie. To spore ułatwienie, które pozwala oszczędzić czas i uniknąć kolejek. Dokument dla dziecka w tym wieku jest standardowo wydawany na 5 lat, a czas oczekiwania na jego odbiór wynosi około 30 dni.

Proces składania wniosku został maksymalnie uproszczony. Jak to działa w praktyce? Aplikacja ma być intuicyjna i prowadzić użytkownika krok po kroku. Po zalogowaniu się do mObywatela wystarczy wybrać nową usługę i wskazać, dla którego dziecka składamy wniosek. System automatycznie wyświetli listę dzieci przypisanych do danego rodzica.

Dużym ułatwieniem jest to, że większość danych we wniosku uzupełnia się automatycznie. Aplikacja sama pobiera je z rejestru PESEL, dzięki czemu nie trzeba wpisywać wszystkiego ręcznie. Do wniosku trzeba dołączyć zdjęcie. Można dodać gotową fotografię paszportową lub wykonać ją samodzielnie, korzystając z podpowiedzi w aplikacji. Co ważne, wniosek o paszport online można złożyć zarówno na dokument zwykły, jak i tymczasowy. Użytkownik wskazuje też w aplikacji, w którym urzędzie paszportowym – w kraju lub za granicą – chce odebrać gotowy dokument. W przypadku gdy wniosek składa opiekun prawny lub kurator, a nie rodzic, usługa pozwala na dołączenie skanów dokumentów potwierdzających prawo do opieki nad dzieckiem.

Zgoda drugiego rodzica i opłata. O czym trzeba pamiętać?

Kluczowym elementem przy wyrabianiu paszportu dla dziecka jest zgoda obojga rodziców. Ministerstwo Cyfryzacji rozwiązało i ten problem w sposób cyfrowy. Drugi rodzic lub opiekun może wyrazić swoją zgodę również za pomocą aplikacji mObywatel. Wystarczy, że zaloguje się na swoje konto, odnajdzie wniosek i go zaakceptuje. To znacznie przyspiesza całą procedurę, zwłaszcza gdy rodzice mieszkają w różnych miejscach.

Do wniosku trzeba też dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty paszportowej. Aplikacja nie obsługuje samych płatności, więc opłatę trzeba wnieść wcześniej, na przykład przelewem na konto odpowiedniego urzędu, a do wniosku załączyć wygenerowany dowód transakcji. Całość zatwierdza się profilem zaufanym. Po wysłaniu wniosku otrzymamy potwierdzenie, a w aplikacji mObywatel będziemy mogli na bieżąco sprawdzać, czy dokument jest już gotowy do odbioru.