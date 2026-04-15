Rząd analizuje wprowadzenie emerytur stażowych, które pozwolą na wcześniejsze zakończenie pracy, bazując na długości stażu (np. 35 lat dla kobiet, 40 dla mężczyzn), a nie wieku.

Proponowane zmiany mogą umożliwić przejście na emeryturę nawet 7 lat wcześniej, co jest szczególnie korzystne dla osób pracujących fizycznie lub rozpoczynających pracę w młodym wieku.

Projekt znajduje się już na etapie uzgodnień międzyresortowych, co świadczy o zaawansowaniu prac nad tą realną reformą.

Wprowadzenie emerytur stażowych będzie dużym wyzwaniem dla systemu emerytalnego i wymaga pogodzenia interesów pracowników, pracodawców i państwa.

Rząd Donalda Tuska przyspiesza prace nad emeryturami stażowymi

Temat emerytur stażowych wraca i nabiera realnych kształtów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej intensywnie analizuje rozwiązanie, które odwróciłoby dotychczasową logikę przechodzenia na emeryturę. Zamiast wieku, kluczowy miałby stać się staż pracy. To odpowiedź na głosy osób, które zaczynały pracę zawodową bardzo wcześnie, często jeszcze jako nastolatkowie, i mają za sobą dekady opłacania składek. Mimo to, według obecnych zasad, muszą czekać na osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego. Prace nad wprowadzeniem emerytur stażowych, prowadzone przez rząd Donalda Tuska, weszły w zaawansowaną fazę, a projekt trafił już do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To oznacza, że nie mówimy już o luźnej koncepcji, ale o dokumencie, który jest na etapie uzgodnień między ministerstwami.

Alfabet Millera - O jak Orban

Na jakich zasadach będzie można przejść na wcześniejszą emeryturę?

Kluczowa propozycja dotyczy stażu pracy, który uprawniałby do świadczenia. Według założeń, o których mówi się najgłośniej, chodzi o 35 lat pracy dla kobiet oraz 40 lat dla mężczyzn. Co ważne, do tego okresu wliczane byłyby zarówno lata składkowe, jak i nieskładkowe. To istotne ułatwienie, które mogłoby objąć reformą znacznie szerszą grupę pracowników, na przykład osoby, które w trakcie kariery zawodowej przebywały na urlopach wychowawczych lub studiowały. Głównym warunkiem, od którego zależeć będzie prawo do wcześniejszej emerytury, jest odpowiednio długi staż pracy – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. W praktyce oznaczałoby to, że część osób mogłaby zakończyć aktywność zawodową nawet 7 lat wcześniej niż obecnie. Dla wielu pracowników fizycznych lub tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie dłużej pracować, byłaby to fundamentalna zmiana.

Jakie będą skutki wprowadzenia emerytur stażowych dla systemu?

Pomysł ma jednak drugą stronę medalu – finanse. Eksperci nie mają wątpliwości, że umożliwienie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę będzie sporym obciążeniem dla i tak już napiętego budżetu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Już teraz system mierzy się z bieżącymi wyzwaniami, takimi jak marcowa waloryzacja świadczeń, która w tym roku wyniosła 4,24 proc. i podniosła emerytury milionom Polaków. Wprowadzenie emerytur stażowych będzie jednak oznaczać ogromne wyzwanie finansowe dla całego systemu i może zwiększyć obciążenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego rządzący muszą znaleźć złoty środek między społecznymi oczekiwaniami a realnymi możliwościami państwa. Decyzja o kształcie reformy będzie więc jedną z najważniejszych w tej kadencji, wpływającą na życie milionów Polaków i stabilność finansów publicznych na lata. Na razie jedno jest pewne: dyskusja o emeryturach stażowych weszła w decydującą fazę, a polityczne deklaracje zamieniają się w realnie analizowane przepisy.

Źródło: Wprost

27