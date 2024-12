Sztuka współczesna na sprzedaż. Wyceniono ją na 70 mln zł

Dzieła Wojciecha Fangora na licytacji

Grudzień to jeden z najważniejszych miesięcy na rynku aukcyjnym - w tym okresie na licytacje trafiają najważniejsze i najcenniejsze dzieła sztuki. To właśnie rok temu na licytacji Sztuki Współczesnej pojawił się obraz „M39” Wojciecha Fangora, którego zakupiono za 7,5 mln zł, co czyni go najdroższym dziełem tego wybitnego twórcy. Wszystkie cztery dzieła Fangora obecne na wydarzeniu w 2023 roku znalazły nowych właścicieli, za łączną kwotę 13,8 mln zł.

To niepowtarzalna okazja, aby przyjrzeć się z bliska jednym z najcenniejszych dzieł na bezpłatnej wystawie w domu aukcyjnym przy ul. Pięknej 1A, zanim na kolejne lata trafią do prywatnych kolekcji. Co więcej, w ofercie pojawiły się prace artystów, którzy zdobyli uznanie nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej, co znacząco zwiększa ich atrakcyjność inwestycyjną. Dynamika cen prezentowanych dzieł wskazuje na długoterminowy trend wzrostowy - szczególnie, gdy porównamy je do cen osiąganych na Zachodzie, które nasz rynek stara się dogonić.

7 prac Wojciecha Fangora o estymowanej wartości ponad 14 mln zł

Wielu kolekcjonerów oczekuje na licytację dzieł w stylu Op-Art, czyli sztuki optycznej, za pomocą, której artyści starają się wpłynąć na doznania wzrokowe odbiorcy. Stosując różnego rodzaju zabiegi formalne, artyści ci uzyskują różnego rodzaju efekty wizualne, takie jak choćby iluzję ruchu czy trójwymiarowości.

- Zabiegi te sprawiają, że odbiorca ma wrażenie przestrzenności obrazu lub jego ruchu. To sprawia, że sztuka Op-Artu znacząco zyskuje na wartości w ostatnich latach - dodaje Michał Bolka, Wicedyrektor Departamentu Sztuki Współczesnej w DESA Unicum.

Jednym z najważniejszych twórców tego nurtu i najbardziej pożądanym wśród kolekcjonerów jest Wojciech Fangor, którego aż 7 prac można podziwiać na wystawie „Sztuka Współczesna. Op-art i Abstrakcja Geometryczna”. Eksperci DESA Unicum zbudowali obszerną ofertę prac artysty, których łączna wartość może osiągnąć kwotę 14,2 mln zł. Najdrożej wycenianymi płótnami zostały „M 25” i „M 32” – każde może zostać wylicytowane za nawet 3 mln zł. Obok wirujących fal i psychodelicznych kół Fangora, w DESA Unicum można spodziewać się zaciętych licytacji również o prace Juliana Stańczaka, Henryka Stażewskiego, Ryszarda Winiarskiego.

Aukcje Sztuki Współczesnej w DESA Unicum odbyły się:

Jerzy Nowosielski. Mistyka i Erotyka: 5 grudnia

Op-Art i Abstrakcja Geometryczna: 5 grudnia