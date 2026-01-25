W 2025 roku Tatrzański Park Narodowy odnotował rekordową liczbę 5 266 672 turystów, co oznacza wzrost zainteresowania w porównaniu do poprzednich lat.

Największe oblężenie przeżywa trasa do Morskiego Oka (ponad 1,1 mln osób) oraz Dolina Kościeliska i Kasprowy Wierch, co świadczy o koncentracji ruchu turystycznego na kilku popularnych szlakach.

W obliczu rosnącej presji turystycznej TPN rozpoczął prace nad zmianą planu ochrony na lata 2025–2028, aby dostosować zasady ochrony do aktualnych wyzwań.

Tatrzański Park Narodowy, działający od 1954 roku, obejmuje ponad 21 tys. hektarów, oferując 275 km szlaków, z czego niemal połowa to obszary objęte ścisłą ochroną.

Tatry - 5,26 mln turystów w 2025 r., a TPN szykuje zmiany

Tatry w 2025 r. przeżyły rekordowy sezon. Tatrzański Park Narodowy (TPN) odwiedziło aż 5 266 672 turystów – wynika z danych opartych na sprzedaży biletów wstępu. To najwyższa frekwencja w historii parku i kolejny sygnał, że ruch na szlakach coraz mocniej koncentruje się na kilku najpopularniejszych trasach.

Największe tłumy tradycyjnie przyciągnął szlak do Morskiego Oka. Przez wejście w Łysej Polanie przeszło ponad 1 101 000 osób. Duże zainteresowanie utrzymało się także w Dolinie Kościeliskiej, którą odwiedziło 656 378 turystów, oraz na Kasprowym Wierchu – kolejką wjechało tam 573 470 osób.

Gdzie tłumy, a gdzie spokój? nierówny ruch w TPN

Wysoką frekwencję odnotowano również w Dolinie Jaworzynki (406 891 wejść), skąd prowadzi popularny szlak do Doliny Gąsienicowej, oraz na Kalatówkach (240 923 wejścia), m.in. na trasie na Giewont. Z kolei najmniej oblegane pozostawały Dolina Lejowa (7 308 wejść) i Dolina Olczyska (40 147), co potwierdza nierównomierne rozłożenie ruchu turystycznego.

Rekordowy sierpień i rosnąca popularność e-biletów

Największy miesięczny ruch TPN zanotował w sierpniu – 1 097 653 wejścia. W tym samym czasie tylko na trasę do Morskiego Oka weszło 237 160 turystów. Coraz popularniejsze są też zakupy online: w całym roku z e-biletu skorzystało 382 689 osób.

Dla porównania, w 2024 r. park odwiedziło 5 081 842 turystów, a w 2020 r. – 3 424 073. TPN prowadzi monitoring w 17 punktach wejściowych, uwzględniając także osoby zwolnione z opłat, m.in. mieszkańców gmin powiatu tatrzańskiego czy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

TPN zmienia plan ochrony. ważny termin: 28 stycznia

W związku z rosnącą presją park poinformował o rozpoczęciu prac nad zmianą planu ochrony. Projekt ma powstawać w latach 2025–2028, a po przygotowaniu dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 21 dni od publikacji ogłoszenia, czyli do 28 stycznia.

Tatrzański Park Narodowy działa od 1954 r., obejmuje ponad 21 tys. ha, a turyści mogą korzystać z 275 km znakowanych szlaków.

