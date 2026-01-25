- W 2025 roku Tatrzański Park Narodowy odnotował rekordową liczbę 5 266 672 turystów, co oznacza wzrost zainteresowania w porównaniu do poprzednich lat.
- Największe oblężenie przeżywa trasa do Morskiego Oka (ponad 1,1 mln osób) oraz Dolina Kościeliska i Kasprowy Wierch, co świadczy o koncentracji ruchu turystycznego na kilku popularnych szlakach.
- W obliczu rosnącej presji turystycznej TPN rozpoczął prace nad zmianą planu ochrony na lata 2025–2028, aby dostosować zasady ochrony do aktualnych wyzwań.
- Tatrzański Park Narodowy, działający od 1954 roku, obejmuje ponad 21 tys. hektarów, oferując 275 km szlaków, z czego niemal połowa to obszary objęte ścisłą ochroną.
Tatry - 5,26 mln turystów w 2025 r., a TPN szykuje zmiany
Tatry w 2025 r. przeżyły rekordowy sezon. Tatrzański Park Narodowy (TPN) odwiedziło aż 5 266 672 turystów – wynika z danych opartych na sprzedaży biletów wstępu. To najwyższa frekwencja w historii parku i kolejny sygnał, że ruch na szlakach coraz mocniej koncentruje się na kilku najpopularniejszych trasach.
Największe tłumy tradycyjnie przyciągnął szlak do Morskiego Oka. Przez wejście w Łysej Polanie przeszło ponad 1 101 000 osób. Duże zainteresowanie utrzymało się także w Dolinie Kościeliskiej, którą odwiedziło 656 378 turystów, oraz na Kasprowym Wierchu – kolejką wjechało tam 573 470 osób.
Gdzie tłumy, a gdzie spokój? nierówny ruch w TPN
Wysoką frekwencję odnotowano również w Dolinie Jaworzynki (406 891 wejść), skąd prowadzi popularny szlak do Doliny Gąsienicowej, oraz na Kalatówkach (240 923 wejścia), m.in. na trasie na Giewont. Z kolei najmniej oblegane pozostawały Dolina Lejowa (7 308 wejść) i Dolina Olczyska (40 147), co potwierdza nierównomierne rozłożenie ruchu turystycznego.
Rekordowy sierpień i rosnąca popularność e-biletów
Największy miesięczny ruch TPN zanotował w sierpniu – 1 097 653 wejścia. W tym samym czasie tylko na trasę do Morskiego Oka weszło 237 160 turystów. Coraz popularniejsze są też zakupy online: w całym roku z e-biletu skorzystało 382 689 osób.
Dla porównania, w 2024 r. park odwiedziło 5 081 842 turystów, a w 2020 r. – 3 424 073. TPN prowadzi monitoring w 17 punktach wejściowych, uwzględniając także osoby zwolnione z opłat, m.in. mieszkańców gmin powiatu tatrzańskiego czy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
TPN zmienia plan ochrony. ważny termin: 28 stycznia
W związku z rosnącą presją park poinformował o rozpoczęciu prac nad zmianą planu ochrony. Projekt ma powstawać w latach 2025–2028, a po przygotowaniu dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 21 dni od publikacji ogłoszenia, czyli do 28 stycznia.
Tatrzański Park Narodowy działa od 1954 r., obejmuje ponad 21 tys. ha, a turyści mogą korzystać z 275 km znakowanych szlaków.