Szukasz pracy z gigantyczną pensją? Tu początkujący zarabiają prawie 10 tys. zł!

Praca w IT

– Potrzeby rekrutacyjne firm w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej są cały czas wysokie. Nawet w czasie doniesień z Zachodu o zwolnieniach lub wstrzymaniu nowych zatrudnień sytuacja w naszej części kontynentu niewiele się zmienia. Pracodawcy wciąż potrzebują wykwalifikowanych specjalistów(-tek) IT, a luka kadrowa powiększa się z każdym rokiem – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

W 2022 roku na No Fluff Jobs opublikowano o 8 proc. więcej ogłoszeń niż rok wcześniej. Trzy główne kategorie związane z programowaniem (Backend, Frontend i Fullstack) stanowią ok. połowę wszystkich ogłoszeń o pracę na rynku IT. Backend to najmocniejsza kategoria – w 2022 roku ogłoszenia z tego obszaru stanowiły 27,7 proc. wszystkich publikacji. Największe wzrosty w liczbie ogłoszeń spośród głównych kategorii IT odnotowano w Supporcie (58 proc. więcej), Big Data (39 proc.) i Business Analysis (17 proc.). Specjaliści szacują lukę branżową na 150 tys. osób.

Niemal wszystkie wynagrodzenia poszły do góry

Mediany oferowanych wynagrodzeń w ogłoszeniach na poziomie senior w 2022 roku oscylowały w przedziale 18-25 tys. złotych netto. To wzrost o 19 proc. w stosunku do 2021 roku zarówno w medianie dolnych, jak i górnych widełek. Mediany oferowanych wynagrodzeń w ogłoszeniach na poziomie mid w 2022 roku oscylowały w przedziale 14-20,2 tys. złotych netto. To wzrost o 17 proc. w stosunku do 2021 roku w medianie dolnych i 12 proc. w medianie górnych widełek.

Mediany oferowanych wynagrodzeń w ogłoszeniach na poziomie junior w 2022 roku oscylowały w przedziale 6-9,5 tys. złotych netto. Mediana dolnych widełek pozostała bez zmian, natomiast w medianie górnych widełek odnotowano wzrost o 8 proc.

Sonda Czy twoim zdaniem programiści zarabiają za dużo? Tak Nie Trudno powiedzieć