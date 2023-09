Rejestracja działalności gospodarczej

Nowy akt prawny, który obowiązuje od 13 września 2023 r., to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług – przypomina portal dlahandlu.pl. Dzięki zmianom w przepisach łatwiej można zarejestrować działalność gospodarczą. Do tej pory zgłoszenie rejestracyjne VAT-R mogli złożyć (w formie załącznika do wniosku CEIDG-1) tylko ci, którzy mają już nadany NIP. Osoby, które nie miały tego numeru, mogły złożyć formularz VAT-R dopiero po uzyskaniu NIP. Po zmianach podmioty rozpoczynające działalność i dokonujące rejestracji za pośrednictwem CEIDG oraz osoby, które korzystają z aplikacji mObywatel, będą mogły złożyć wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikiem VAT-R. VAT-R to formularz, który przedsiębiorcy składają w urzędzie skarbowym, by zarejestrować lub zaktualizować dane związane z podatkiem od towarów i usług VAT.

Uproszczenie procedury - rejestracja bez NIP

Od 13 września można dokonać zgłoszenia rejestracyjnego bez nadanego numeru NIP. Oznacza to, że osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą składają wniosek CEIDG-1 oraz załącznik VAT-R, w którym istnieje pole do wpisania numeru NIP, ale może pozostać ono puste. Numer identyfikacji podatkowej nada naczelnik urzędu skarbowego. Złożenie wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel kończy proces rejestracji firmy.

