Jak otrzymać zwrot nadpłaconego podatku?

Każdy, kto w rocznym zeznaniu podatkowym wykaże nadpłatę, ma prawo do zwrotu nadpłaconego podatku. Jeśli w roku zapłaciłeś wyższe zaliczki na podatek dochodowy, niż wynika z ostatecznego rozliczenia, to Urząd Skarbowy zwróci Ci różnicę. Kiedy najczęściej dochodzi do nadpłat? Nadpłaty w podatku dochodowym wychodzą zazwyczaj wtedy, gdy np. zastosowano ulgi podatkowe (np. ulgi dla dzieci, rehabilitacyjną, internetową), korzystano z preferencyjnego rozliczenia wspólnego z małżonkiem, błędnie naliczono zaliczki przez płatnika, były przychody z kilku źródeł w różnych wysokościach.

Szybkość zwrotu podatku zależy od terminu zeznania, ale również od formy, w której można dokonać płatności. Wypłatę pieniędzy ze skarbówki znacznie przyspiesza rozliczenie on-line oraz termin rozliczenia - im wcześniej, tym lepiej. Na koniec kwietnia jest PIT-ów dużo, więc ostateczne rozliczeni trwa dłużej.

Standardowy czas oczekiwania na zwroty z nadpłat podatku to:

do 45 dni – przy rozliczeniu elektronicznym,

do 3 miesięcy – przy rozliczeniu papierowym.

Karta Dużej Rodziny – priorytetowe traktowanie

Co ciekawe, posiadacze dużych kart rodzinnych mogą otrzymać jeszcze zwrot podatku. Urząd Skarbowy ma zastosowanie do kwoty nadpłaty podatku rodzinnego wielodzietnego w ciągu maksymalnie 30 dni .

Urząd Skarbowy oferuje trzy systemy zwrotu nadpłat. Pieniądze mogą przyjść przelewem na rachunek bankowy – do najwygodniejszej i najszybsza forma. Może być zastosowany przekaz pocztowy – gdy nie zostanie podany numer konta. A także istnieje możliwość wypłatyW kasie Urzędu Skarbowego.

