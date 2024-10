Podwyżka wieku emerytalnego czy zachęta do dłużej pracy?

Jak podaje infor.pl - przecieki z rządu i partii koalicyjnych potwierdzają, że temat podwyższenia wieku emerytalnego jest analizowany na bieżąco. Rozważane zmiany mają spowodować, żeby kobiety i mężczyźni w Polsce później przechodzili na emeryturę. W perspektywie raczej jest przesądzone, że wiek emerytalny kobiet będzie podwyższony do 65 lat. Argumentem jest fakt, że tylko w Rumunii poza Polską wiek emerytalny kobiet jest niższy niż mężczyzn. Zachętą do dłuższej pracy ma być m.in. bonus emerytalny - specjalna premia dla odkładających przejście na emeryturę w postaci skumulowanych trzynastych emerytur za okres od ukończenia 65. roku życia do czasu przejścia na emeryturę.

Emerytury kobiet dużo niższe niż mężczyzn

Od 2012 roku średnia emerytura kobiet jest o ok. 30 proc. niższa od średniej emerytury mężczyzn i ok. 15 proc. niższa od średniej emerytury. Średnia emerytura wypłacana przez ZUS po waloryzacji w marcu 2023 roku wyniosła 3 311,61 zł brutto. Średnia emerytura mężczyzn wyniosła 4 103,07 zł brutto, podczas gdy średnia emerytura kobiet wyniosła 2 792,86 zł brutto. Przyczyną niższych emerytur kobiet jest fakt, że żyją dłużej niż mężczyźni, a na ich kontach w ZUS co do zasady są zgromadzone niższe kwoty.

Na to z kolei składają się niższe zarobki na tych samych stanowiskach, krótszy okres gromadzenia składek – i z racji wieku emerytalnego i z przebywania np. na urlopach wychowawczych i ogólnie niższych okresów aktywności zawodowej.

Emerytury niższe od najniższej emerytury z ZUS

Emerytury groszowe i wzrastająca liczba osób je pobierających pokazują, że podwyższenie wieku emerytalnego bez innych zmian w systemie problemu nie rozwiąże – pisze infor.pl. Jest już ok. pół miliona osób, które pobierają emerytury niższe od minimalnej, czyli 1 780,96 zł. Przyczyną jest zapis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym prawo do minimalnej emerytury przysługuje wyłącznie osobom, które mają określony staż: 20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni. Ale na emeryturę może liczyć każdy, kto odprowadził nawet jedną składkę emerytalną, ale emerytura ta będzie wynosić z reguły grosze.

Likwidacja emerytur groszowych

Rząd zapowiada, że emerytury groszowe będą zlikwidowane, ale nie są znane szczegóły. Jest pomysł, by zmienić przepis dający prawo do emerytury – niezależnie od jej wysokości, jak jest teraz – każdemu kto osiągnie określony staż: 5 lat, 10 lat lub 15 lat, ale bez zmiany ogólnej zasady, że emeryturę w minimalnej wysokości czyli teraz 1 588,44 zł daje dalej staż 20 lat – kobiety, 25 lat – mężczyźni. Wtedy najniższe emerytury mogłyby wynosić kilkaset złotych. Proponowane jest też rozwiązanie zakładające, że tylko emerytury groszowe stanowiące co najmniej 30 proc. najniższej emerytury wypłacane byłyby co miesiąc, a niższe raz na kwartał lub nawet raz w roku

