Proponowana poprawka do przepisów zakłada obowiązkowe czipowanie kotów, podobnie jak psów, w celu ograniczenia bezdomności zwierząt.

Zmiana ta jest zgodna z nowymi regulacjami unijnymi dotyczącymi identyfikowalności zwierząt i dobrostanu.

Gminy miałyby odpowiadać za czipowanie kotów wolno żyjących podczas sterylizacji, a organizacje pozarządowe mogłyby oferować bezpłatne znakowanie.

W Polsce żyje około 7 milionów kotów, co oznacza, że nowe przepisy dotkną miliony właścicieli i znacząco wpłyną na system opieki nad zwierzętami.

Powszechne czipowanie kotów – nowa poprawka do projektu

Do rządowych przepisów dotyczących identyfikacji zwierząt może zostać wprowadzona istotna zmiana. Jak informuje „Rzeczpospolita”, Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej planuje rozszerzyć projekt tak, aby obejmował on nie tylko psy, lecz również koty.

Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim ograniczenie skali bezdomności tych zwierząt. Problem ten, jak wskazują eksperci, ma podobną wagę jak w przypadku psów, a jego skutki odczuwają zarówno samorządy, jak i organizacje zajmujące się opieką nad zwierzętami.

Przepisy unijne a obowiązek czipowania

Na kierunek zmian wpływ mają także regulacje europejskie. Nowe rozporządzenia dotyczące dobrostanu zwierząt przewidują obowiązek ich identyfikowalności, co w praktyce oznacza konieczność czipowania również kotów.

– „Gdy rozpoczynaliśmy prace nad KROPiK, nie wiedzieliśmy jeszcze, jaką treść będzie miało projektowane wówczas unijne rozporządzenie dotyczące dobrostanu zwierząt” – mówi w „Rz” Małgorzata Tracz.

Wcześniej podobne rozwiązania rekomendowali specjaliści związani m.in. z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rola gmin i organizacji w znakowaniu kotów

Projekt zakłada także konkretne obowiązki dla samorządów. Gminy miałyby odpowiadać za czipowanie kotów wolno żyjących przy okazji ich sterylizacji. To rozwiązanie ma pomóc w lepszym monitorowaniu populacji oraz ograniczeniu jej niekontrolowanego wzrostu.

Dodatkowo organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt mogłyby wykonywać znakowanie bezpłatnie, co zwiększyłoby dostępność tej usługi i wsparło działania społeczne.

Ile kotów żyje w Polsce

Skala zjawiska jest znacząca. W Polsce żyje około 7 mln kotów, co plasuje kraj w ścisłej europejskiej czołówce. Pod względem liczby tych zwierząt zajmujemy czwarte miejsce w Europie, a aż 41 proc. gospodarstw domowych posiada przynajmniej jednego kota – wynika z danych rankomat.pl.

PTNW - Miłosz Bembinow