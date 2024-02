Szykują willę dla arcybiskupa za państwowe pieniądze?

Willa dla duchownego

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki w październiku tego roku skończy 75 lat. Wszystko wskazuje na to, że w planach ma przejście na emeryturę. "Gazeta Wyborcza" podała, że metropolita poznański zamieszka w zabytkowym budynku kanonii na Ostrowie Tumskim. Co ciekawe, archidiecezja poznańska postawiła wyremontować sześć budynków w Poznaniu i Otorowie. Remonty dotyczą kilku budynków, w tym także kanonii biskupiej, gdzie na emeryturze ma zamieszkać właśnie abp. Gądecki. Dziennik zwraca uwagę na to, że inwestycja jest finansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zarządzanego przez ostatnie lata przez PiS, który to na ten cel przeznacza prawie 22 mln zł i z funduszy archidiecezji rzędu 4,5 mln zł.

Sprawa budzi spore emocje, także wśród duchownych. - Nasz arcybiskup odchodzi na emeryturę. Jeśli papież przyjmie jego rezygnację, to opuści swój wielki pałac. Dlatego zabytkowy budynek kanonii nie jest remontowany przypadkowo. Rząd PiS na jego remont dał miliony złotych. Będzie piękna, nowa rezydencja -powiedział jeden z poznańskich księży cytowany na łamach "Gazety Wyborczej".

