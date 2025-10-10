Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o zdrowiu publicznym, która przewiduje podwyżkę opłaty cukrowej.

Projekt zakłada również wzrost podatku od wygranych w konkursach i grach losowych z 10% do 15%.

Identyczne przepisy dotyczące opłaty cukrowej znajdują się w innym projekcie, który przewiduje podwyżkę akcyzy na alkohol.

Prezydent RP zapowiedział, że nie podpisze ustawy podwyższającej podatki, co stawia pod znakiem zapytania los proponowanych zmian.

Będzie podwyżka opłaty cukrowej? Resort pracuje nad rozwiązaniem

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z informacjami zawartymi we wpisie na temat projektu, Ministerstwo Finansów proponuje znaczącą podwyżkę tzw. opłaty cukrowej. Planowane zmiany obejmują:

Podwyższenie opłaty stałej: Z obecnych 0,50 zł do 0,70 zł za zawartość cukrów lub słodzików w napoju, gdy ilość cukrów jest równa lub mniejsza niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących.

Podwyższenie opłaty zmiennej: Z 0,05 zł do 0,10 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Zwiększenie opłaty maksymalnej: Z 1,2 zł do 1,8 zł za litr napoju.

Ponadto, projekt przewiduje znaczący wzrost opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny w napojach energetycznych – z 0,10 zł aż do 1,00 zł.

Podatek od wygranych również w górę. Do tego podwyżka akcyzy na alkohol

Oprócz zmian w opłacie cukrowej, projekt nowelizacji ustawy zakłada również podniesienie podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową. Stawka podatku ma wzrosnąć z 10 proc. do 15 proc.

Warto zaznaczyć, że identyczne przepisy dotyczące podwyżki opłaty cukrowej znajdują się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Ten projekt przewiduje również podwyżkę podatku akcyzowego na alkohol. Ministerstwo Finansów planuje podnieść stawkę tego podatku o 15 proc. w roku 2026 oraz o 10 proc. w roku 2027 (obecnie w ustawie o podatku akcyzowym zapisane są podwyżki o 5 proc. każdego roku). Projekt ten jest obecnie na etapie prac legislacyjnych i trafił pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Budżet potrzebuje wpływów. Ale nie wiadomo, czy prezydent podpisze ustawę

Pod koniec sierpnia szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, zapowiedział, że prezydent nie zgodzi się na proponowane podniesienie akcyzy na alkohol. Bogucki podkreślił, że jeśli prezydent zadeklarował, iż nie podpisze ustawy podwyższającej podatki, to dotrzyma słowa. Dodał jednak, że nie zna szczegółów projektu i być może zawiera on również obniżki podatków w innych obszarach.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji (OSR) projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, podwyżka akcyzy na alkohol, opłaty cukrowej i podatku od wygranych ma przynieść budżetowi państwa dodatkowe wpływy w wysokości ponad 2,1 mld zł w 2026 r. W ciągu 10 lat budżet miałby zyskać z tego tytułu blisko 30 mld zł. Czy te dodatkowe środki zostaną przeznaczone na konkretne cele społeczne czy inwestycje? To pytanie pozostaje otwarte.

