Spacer lub nordic walking to najpopularniejsza forma ruchu dla połowy Polaków, a 73% z nich uprawia ją regularnie, doceniając jej dostępność.

Polacy spacerują głównie dla lepszego samopoczucia (54%) i utrzymania sprawności fizycznej (50%), ceniąc proste i naturalne sposoby dbania o zdrowie.

Najnowsze analizy naukowe wskazują, że już 4000 kroków dziennie realnie wpływa na zdrowie, obalając mit 10 000 kroków i zachęcając do ruchu.

Prawie połowa Polaków (48%) korzysta ze smartwatchy, które pomagają monitorować aktywność i docenić każdy krok, nawet te wykonane "przy okazji".

Zapomnij o wyczerpujących treningach na siłowni i restrykcyjnych planach ćwiczeń. Okazuje się, że Polacy najbardziej cenią sobie prostotę i dostępność. W sezonie wiosenno-letnim to właśnie spacer lub nordic walking jest najchętniej wybieraną formą ruchu. Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Huawei CBG Polska wynika, że decyduje się na nią aż połowa z nas. To forma, która nie wymaga specjalistycznego sprzętu, kondycji ani przygotowań – wystarczą chęci i wygodne buty.

Co więcej, dla wielu nie jest to jednorazowa przygoda. Wśród osób, które deklarują spacery, aż 73% robi to regularnie, czyli przynajmniej kilka razy w tygodniu. Co czwarty spacerowicz (27%) przechadza się codziennie. Dane te wyraźnie pokazują, jak ważnym elementem stylu życia i dbania o siebie stała się podstawowa aktywność fizyczna Polaków. Spacerowanie jest popularne w każdej grupie wiekowej, choć najczęściej wybierają je osoby po 50. roku życia (54%). Nieco częściej na taką formę ruchu decydują się kobiety (56%) niż mężczyźni (43%).

Dlaczego chodzenie dla zdrowia jest tak popularne?

Głównym powodem, dla którego wkładamy buty i wychodzimy z domu, nie jest wcale chęć bicia rekordów. Przede wszystkim chcemy poczuć się lepiej. Ponad połowa spacerujących (54%) robi to dla poprawy samopoczucia i odstresowania się. Na drugim miejscu jest chęć zachowania sprawności fizycznej (50%), a tuż za nią poprawa ogólnego stanu zdrowia (43%). Spacer to także świetny sposób na rozmowę z bliską osobą – niemal połowa z nas (45%) spaceruje w towarzystwie partnera lub przyjaciela.

Przez lata powtarzano nam, że magiczną barierą jest 10 tysięcy kroków dziennie. Najnowsze analizy naukowe pokazują jednak coś innego. Okazuje się, że regularne chodzenie dla zdrowia przynosi korzyści już przy znacznie mniejszej liczbie kroków – nawet 4 tysiące dziennie mogą realnie wpłynąć na nasz organizm. Każdy dodatkowy tysiąc kroków to kolejny krok w stronę długowieczności. Polacy intuicyjnie to czują i wplatają ruch w codzienne obowiązki. Niemal połowa z nas (47%) regularnie wybiera pieszą drogę zamiast transportu na krótkich dystansach, a 40% chodzi podczas rozmów telefonicznych.

Jak technologia pomaga liczyć każdy krok?

Często nie doceniamy drobnych aktywności w ciągu dnia – wejścia po schodach, krótkiego spaceru do sklepu czy przechadzki z psem. Traktujemy je jako coś oczywistego, a nie element treningu. Tymczasem każdy ruch ma znaczenie. W zauważaniu i docenianiu tej codziennej aktywności pomagają nam inteligentne urządzenia. Z badania wynika, że już prawie połowa Polaków (48%) posiada smartwatch lub smartband.

Technologia na nadgarstku przestała być gadżetem dla sportowców. Dziś jej głównym zadaniem jest wspieranie nas w dbaniu o siebie. Użytkownicy tych urządzeń za najbardziej przydatne funkcje uznają monitorowanie tętna (58%) oraz śledzenie aktywności, czyli właśnie liczenie kroków, spalonych kalorii czy czasu ruchu (54%). Inteligentny zegarek przypomni o przerwie od siedzenia i pokaże, jak wiele kroków zrobiliśmy „przy okazji”. Dzięki niemu łatwiej jest zrozumieć, że w codziennej aktywności nie zawsze liczy się tempo czy dystans. Czasem najważniejsze jest po prostu to, żeby ruszyć się z miejsca.

Władimir Siemirunnij, łyżwiarz [IMPACT 2026]