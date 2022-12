Ta grupa jest na nie najbardziej narażona. To nie seniorzy!

To nie emeryci potrzebują transferów społecznych?

Cytowana przez portal money.pl, dr Katarzyna Bech-Wysocka z GRAPE, współautorka raportu, twierdzi, że dane o biedzie w Polsce są pełne luk. GUS z roku na rok zmienia definicję ubóstwa albo grup społecznych dla których wyliczenia podaje. Przez to nie wiemy, czyja sytuacja się pogarsza, a czyja poprawia. Trudno ocenić, czy i komu faktycznie pomaga wsparcie publiczne – mówi w money.pl.

Jak czytamy w raporcie, w najtrudniejszej sytuacji nie są emeryci, bez względu na przyjętą definicję jest to grupa, która jest najrzadziej zagrożona biedą. Według najbardziej powszechnej – gdy za próg ubóstwa przyjmiemy konsumpcję poniżej 50 proc. średniej – dotyka ono 12 proc. gospodarstw emeryckich. – To tyle samo, co wśród pracujących. Skąd zatem przekonanie, że emeryci to grupa społeczna wyjątkowo potrzebująca transferów społecznych? Dane tego nie potwierdzają – tłumaczy dr Bech-Wysocka z GRAPE.

Portal money.pl, informuje, że "bieda dotyka także rodzin rolniczych. Ubóstwo w tej grupie od lat utrzymuje się na poziomie ponad ok. 30 proc. To często rodziny wielopokoleniowe, uprawiające ziemie tylko na swoje potrzeby, na gruntach o niskiej jakości. Nieprzewidywalność i zmienność dochodów utrudnia im związanie końca z końcem", czytamy w money.pl.

