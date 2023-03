Ta sieć sklepów jest otwarta w każdą niedzielę! Znaleźli sposób, by ominąć przepisy

Sklepy omijają zakaz handlu w niedzielę

Należąca do Grupy Eurocash sieć marketów alkoholowych Duży Ben omija zakaz handlu w niedzielę. Chodzi o sklepy sieci, które zainstalowały kasy samoobsługowe. Jak podają wiadomoscihandlowe.pl - właściciele wykorzystują w tym przypadku lukę w przepisach. Pozwala ona na to, by klienci sami skanowali produkty i za nie płacili. Pracownik sklepu nie uczestniczy w zakupach. Jednak w przypadku sklepów z alkoholem konieczne jest sprawdzenie wieku klienta i jego trzeźwości. Jeśli w sklepie nie ma w niedzielę pracownika, to nie ma kto tego zrobić.

Metoda "na ochroniarza"

Duży Ben rozwiązał problem. - "Otóż podczas skanowania produktów na kasie samoobsługowej, klient proszony jest o samodzielne potwierdzenie wieku. Dodatkowo w wywieszonym na drzwiach oraz wewnątrz placówki handlowej regulaminie sklepu samoobsługowego zapisano, że »w dni ustawowo wolne od handlu uprawnionymi do przebywania na terenie obiektu są wyłącznie osoby, które ukończyły 18. rok życia«. W dokumencie podkreślono, że spółka zastrzega sobie prawo do weryfikacji tej kwestii" — czytamy w serwisie wiadomoscihandlowe.pl. Tu do akcji wchodzi ochroniarz i przed wejściem do sklepu legitymuje klientów i sprawdza, czy są pełnoletni. Dopiero po sprawdzeniu klient może wejść do sklepu.

— Współpracujemy tylko z profesjonalnymi i koncesjonowanymi agencjami ochrony, które zapewniają nam ochronę fizyczną, monitoring oraz świadczą inne usługi związane z ochroną mienia. Wszyscy funkcjonariusze ochrony są zatrudnieni przez te firmy ochroniarskie — mówi w komentarzu dla portalu wiadomoscihandlowe.pl Michał Florkiewicz, dyrektor zarządzający sieci Duży Ben.

