Ta sieć znika z Polski! Wielu klientów musi wymienić telefon

Operatorzy zdecydowali: koniec sieci 3G w Polsce

Operatorzy stopniowo wycofują się z 3G, bo to technologia, która po prostu nie nadąża już za tym, czego oczekujemy od szybkiego internetu i nowoczesnych usług. Utrzymywanie jej jest jak opłacanie starego, mało wydajnego sprzętu – kosztuje, a zajmuje cenne miejsce. Operatorzy wolą inwestować te zasoby w rozwój znacznie szybszych i stabilniejszych sieci 4G i 5G. Dzięki temu dostajemy lepsze połączenia, internet działa płynniej, a cała infrastruktura jest gotowa na przyszłe innowacje, które są kluczowe dla rozwoju firm i codziennego życia.

Dotychczas na wyłączenie sieci 3G zdecydowało się dwóch spośród największych operatorów w Polsce. T-Mobile zakończył świadczenie usług w tym standardzie już w 2023 roku. Z kolei firma Orange rozpoczęła wyłączanie sieci 3G w drugiej połowie września 2023 roku, a cały proces chce zakończyć jeszcze w 2025 roku.

Play i Plus nie ujawniły konkretnych dat odstąpienia od świadczenia usług w standardzie 3G. W planach mają jednak przejście na nowocześniejsze rozwiązania. Jak podaje RMF, Play zaczął wprowadzanie zmian w marcu tego roku, a Plus planuje zakończyć proces do 2027 roku.

Czy Twoja karta SIM jest gotowa na zmiany?

Jak sprawdzić, czy Twój telefon jest gotowy na te zmiany? Wystarczy spojrzeć na ikonkę w górnej części ekranu swojego telefonu. Jeśli widzisz napisy 4G, 5G lub LTE, nie musisz wymieniać karty SIM. Oznacza to, że obsługuje ona inne standardy przesyłu danych. Co, jeśli nie?

Jak wskazywał Paweł Staroń z UKE, "po wyłączeniu 3G konsumentowi, który nie posiada aparatu korzystającego z technologii 4G, pozostanie tylko sieć 2G. Umożliwia ona rozmowy, a także komunikację przy pomocy SMS-ów". Problem z pewnością pojawi się w przypadku korzystania z internetu, bo prędkość przesyłu danych przy zastosowaniu 2G nie przekracza ok. 0,3 MB/s (dla porównania - w przypadku 5G jest to powyżej 1 Gb/s). Jeśli zależy nam na szybszym internecie, konieczna będzie wymiana karty SIM.

Czy Twój telefon nie stanie się bezużyteczny?

W przypadku wymiany karty SIM koszt jest znikomy lub w ogóle go nie ma - Orange informował jeszcze w 2023 roku, że jego klienci nową kartę SIM mogą otrzymać bez dodatkowych opłat. Kłopoty zaczynają się, jeśli to nasz telefon nie obsługuje standardów wyższych niż 3G. Po wyłączeniu tej sieci klienci zostaną więc zmuszeni do zakupu nowego sprzętu. Co dokładnie wydarzy się po wyłączeniu sieci 3G? Firma Orange wskazywała, że w przypadku aparatów obsługujących 4G LTE, ale nie VoLTE (tj. rozmów w 4G LTE), "będziesz nadal korzystać z szybkiego dostępu do internetu, ale rozmowy będą realizowane w 2G". Jeśli telefon obsługuje VoLTE "nie odczujesz negatywnej zmiany (chyba, że masz starą kartę SIM 2G/3G, którą rekomendujemy wymienić)" - podała.

Jak informuje Business Insider, "ceny najtańszych smartfonów z obsługą sieci 4G zaczynają się od około 400-500 zł, a za urządzenia wspierające technologię 5G trzeba zapłacić od 1000 do 1500 zł. Operatorzy nie oferują dopłat ani rekompensat za wymianę telefonów". Klienci posiadający telefony, które nie obsługują standardów przesyłu danych wyższych niż 3G, muszą się więc przygotować na spory wydatek.

